V osebnem vozilu prevažal 13 državljanov Pakistana #foto

Včeraj nekaj pred sedmo uro zjutraj so policiste policijske postaje Celje obvestili, da je na odstavnem pasu avtoceste med Šentrupertom in Vranskim zaradi okvare obstalo osebno vozilo audi Q7.

Policista Postaje prometne policije Celje sta ob prihodu na kraj ugotovila, da je voznik, ko je opazil, da se je vozilo pokvarilo, pobegnil. V vozilu je ostalo 13 državljanov Pakistana, ki jih je nezakonito pripeljal v Slovenijo.

Po do zdaj zbranih podatkih je voznik državljane Pakistana naložil na območju Republike Hrvaške in jih nezakonito pripeljal v Republiko Slovenijo. Namenjeni so bili v Italijo.

Stanje državljanov Pakistana slabo

Pakistanski državljani so bili zaradi vožnje v nečloveških razmerah obnemogli, enemu so na kraju dogodka pomagali reševalci, zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga v nadaljevanju odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ga oskrbeli.

Državljane Pakistana so po izvedenih postopkih odpeljali v azilni dom v Ljubljano. Voznika, ki jih je prevažal, še iščejo.