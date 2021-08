Policija razbila kriminalno združbo za tihotapljenje migrantov #video

Policija je razkrila kriminalno združbo, ki se je dlje časa ukvarjala s tihotapljenjem migrantov z območja BiH prek Hrvaške in Slovenije v Italijo. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, je združbo sestavljalo šest članov, od tega štirje državljani Slovenije, državljan Kosova in državljan BiH.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so daljšo kriminalistično preiskavo končali 4. avgusta. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru, potekala pa je v sodelovanju z italijanskimi in hrvaškimi policisti.

Člani združbe, stari med 20 in 43 let, so za tihotapljenje migrantov uporabljali najeta tovorna kombinirana vozila. Migrantom so prav tako dostavljali hrano, pijačo in sveža oblačila. Kriminalna združba je v obdobju preiskave prek Slovenije v Italijo poskušala pretihotapiti ali je pretihotapila najmanj 17 državljanov Bangladeša, Iraka, Irana in Afganistana. Po mnenju policistov je združba na ta način zaslužila med 68 tisoč in 85 tisoč evri, vendar pa je, kot so zapisali, natančen znesek premoženjske koristi težko opredeliti.

Cena tihotapljenja od BiH do Italije je znašala od štiri tisoč do pet tisoč evrov na osebo, cena prevoza od meje s Hrvaško prek ozemlja Slovenije do Italije pa približno 350 evrov na osebo. Tako da policija meni, da si je združba pridobila med 68 tisoč in 85 tisoč evri premoženjske koristi, je v izjavi za novinarje pojasnil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejan Grandič.

Nezakonite prestope državne meje so osumljenci opravljali na območju Podgorja, Cerknice in Velike Doline.

Policisti aretirali dva osumljenca, štirje ostajajo na prostosti

V sklepni akciji preiskave so policisti opravili dve hišni preiskavi na območju Ljubljane. Prijeli so 31-letnega državljana Slovenije in 33-letnega državljana BIH, ta je bil po ugotovitvah policije že več let aktiven na področju tihotapljenja in leta 2019 pravnomočno obsojen za tovrstno kaznivo dejanje.

Kot je za STA pojasnil Grandič, so namreč pri omenjenih dveh ugotovili, da obstaja nevarnost, da bi dejanje ponovila, zato so ju dan po prijetju pripeljali pred preiskovalno sodnico, ta je zanju odredila pripor. Drugi štirje osumljenci bodo med kazenskim postopkom na prostosti.

Kriminalisti so po aretaciji med hišno preiskavo našli več elektronskih naprav, manjši zavitek prepovedane droge in preostale predmete, pomembne za kazenski postopek, so sporočili. Ker gre za kriminalno združbo, osumljencem grozita denarna kazen in zaporna kazen od tri do 15 let.

Osumljenec bežal pred italijanskimi policisti

Enega od osumljenih so prijeli italijanski varnostni organi. Med tihotapljenjem je bežal pred policijskimi patruljami italijanske policije in pri tem zapeljal s cestišča ter poškodoval najeto vozilo. Italijanski varnostni organi pa so po tem, ko so ga prijeli, ugotovili, da je uporabljal ponarejene dokumente. Italijanski varnostni organi so ob tem obravnavali eno kaznivo dejanje, ki so ga organizirali omenjeni organizatorji z območja Ljubljane, prijet pa je bil državljan Kosova s ponarejenimi dokumenti.

Vse več nezakonitih vstopov v Slovenijo

Grandič je za STA še poudaril, da v primerjavi z lanskim letom na območju koprske policijske uprave letos beležijo manj kaznivih dejanj tihotapstva prebežnikov. Lani so jih v tem obdobju odkrili 112, letos 79. Od tega so po podatkih PU Koper podali kazensko ovadbo zoper 78 osumljencev, 36 med njimi jih je po zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom pristalo v priporu.

Število prebežnikov, ki nezakonito vstopijo v Slovenijo, pa je večje. Policijska uprava Koper je do konca julija obravnavala 2.068 oseb, ki so nedovoljeno prestopile kopensko mejo s Hrvaško, kar je za 10,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. "Več je torej individualnega potovanja prek zelene meje, ljudje si pomagajo z navigacijo in podobno," je dejal Grandič.

Koprski kriminalisti sicer vsako leto odkrijejo kakšno tihotapsko kriminalno združbo, precej pa je med tihotapci tudi posameznikov. Ko gre za organizatorje prevozov, so to ponavadi stari znanci policije, medtem ko so razlogi posameznih prevoznikov, ki se lotijo kaznivih dejanj, zelo raznoliki. "Lahko gre za osebe s socialnega dna, brezposelne, odvisnike, mlajše, ki vidijo priložnost hitrega zaslužka," je naštel Grandič.

Po podatkih PU Koper je bilo letos največ nezakonitih prehodov meje na območju Rakitovca in Podgorja. Po državljanstvu obravnave prevladujejo državljani Afganistana (621), sledijo državljani Pakistana (465), več kot lani je državljanov Bangladeša (216) in Turčije (188).

Tujim varnostnim organom so letos izročili 967 tujcev, veliko večino na Hrvaško. Opažajo pa večji delež namer za mednarodno zaščito, posebej državljanov Afganistana.