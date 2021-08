Zmeda na Brniku: po anoninmni prijavi o okužbi dijake zadržali na letališču

Zdravstveni inšpektorat je prejel anonimno prijavo, da je na enem izmed letal, s katerimi so se v domovino vračali dijaki z maturantskega izleta s Krfa, več okuženih z novim koronavirusom. Policija je dijake okoli uro in pol zadrževala na letališču, nato so lahko odšli domov. Starši dijakov policiji zdaj očitajo, da so bili ti zadržani nezakonito, poroča 24ur.com.

Na ljubljansko letališče je danes s Krfa prispelo približno 150 ljubljanskih maturantov. Policija jih je zadržala in v tem času preverila, ali izpolnjujejo PCT-pogoj. Po poročanju 24ur.com starši dijakov policiji zdaj očitajo, da so bili ti zadržani nezakonito, policija pa odgovarja, da so ravnali v skladu z navodili zdravstvenega inšpektorata.

Na inšpektoratu naj bi po neuradnih podatkih prejeli anonimno prijavo, da je z novim koronavirusom okužena polovica potnikov v letalu.

Na letališču je vladala zmeda

"Prišli smo z letala in ko bi morali priti čez mejo, kjer bi nam pregledali dokumente, teste, cepljenje, so nas poslali v sobo in nam dejali, naj počakamo na nadaljnja navodila," dogajanje opisuje eden od potnikov. "Nič ni bilo organizirano, vse je bilo zelo zmedeno," dodajajo maturanti.

Dijake so pregledali inšpektorji in po eni uri so najprej dovolili oditi cepljenim. Tisti dijaki, ki so se testirali na Krfu, so morali čakati na prihod pristojnih, ki so preverili teste. Zapletlo se je le pri enem dijaku, ki zaradi nedelovanja telefona ni mogel pokazati QR-kode. A na koncu so pogoj PCT izpolnili vsi dijaki, zato so po opravljenem pregledu vsem dovolili z letališča. Pred terminalom so jih čakali zmedeni starši, ti namreč niso vedeli, da bo inšpektorat opravil dodaten pregled.