Tonin ob ogledu pogorišča nad Potočami v Preddvoru: Državo in lokalno skupnost čaka veliko dela

Minister se je zahvalil vsem gasilcem, ki so sodelovali v intervenciji, in vodstvu intervencije za učinkovito vodenje. Prav tako je zaželel hitro okrevanje vsem, ki so se poškodovali, na srečo nihče od njih huje. Foto: Ministrstvo za obrambo

"Kar smo danes videli, je žalostno, prihodnost bo zahtevna, da se bo vse to obnovilo in postavilo v prvotno stanje," je povedal minister. Ob tem je dodal, da sta za nadaljnjo sanacijo zelo pomembni dve stvari. Kot prvo je navedel uporabo sredstev, ki bodo poskrbela za to, da bo obnova gozda kar najbolj intenzivna. Kot drugo pa nadzor nad populacijo lubadarja, saj pogorele smreke pomenijo morebitno vabo. "Gozd bo treba v prihodnjih tednih in mesecih še posebej spremljati," je opozoril.

Izrazil pa je tudi optimizem, saj naj bi na pogorišču že rasel žafran, kar po njegovem mnenju pomeni, da bo narava tudi sama pomagala pri obnovi.

Minister @MatejTonin si je danes ogledal pogorišče nad vasjo Potoče. Požar je povzročil ogromno materialne škode, pogorelo je 5 objektov, pri gašenju je sodelovalo 1400 gasilcev, poškodovani so bili 4 gasilci. Požar še vedno tli, obstaja pa velika nevarnost proženja kamenja. pic.twitter.com/sRjo5A3iyu — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) April 5, 2022

Tonin tudi o novem letalu za gašenje požarov

Povedal je tudi, da so že nakazali 22 milijonov evrov za novo letalo C-27J spartan, ki bo imelo poseben modul za gašenje požarov in ki bo v enem naletu preneslo tudi do sedem ton vode, kar pomeni še dodatno zmogljivost. Ob tem je še pojasnil, da se je že sestal s šefom podjetja Leonarda, ki ta letala proizvaja. Ta je po Toninovih besedah obljubil, da bodo letalo dobavili še letos.

Požar je izbruhnil na Potoški gori 28. marca in zajel 700 hektarjev, z njim pa se je tri dni spopadalo 1.100 gasilcev iz 160 gasilskih enot iz Gorenjske in tudi od drugod. Piloti helikopterjev Slovenske vojske so na požarišče odvrgli 400 tisoč litrov vode, pomagale pa so tudi druge intervencijske službe.