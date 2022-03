Požar se je ponoči umiril, a še vedno gori na več mestih

Gasilci se še vedno borijo z gozdnim požarom, ki je v ponedeljek popoldan izbruhnil na Potoški gori in Babi nad Potočami v občini Preddvor. Ponoči, ko je bilo na terenu okoli 110 gasilcev, sta se veter in požar nekoliko umirila, vendar na nekaterih točkah na območju Babe še vedno gori. Trenutno je na terenu 140 gasilcev in štirje helikopterji. Hrvaško letalo je sinoči zaradi protokolov odletelo nazaj v Zadar, Slovenija pa je za njegovo pomoč zaprosila tudi danes.

Kot je za STA povedal poveljnik Gasilsko-reševalne službe Kranj in vodja intervencije Andraž Šifrer, se je ponoči požar nekoliko umiril. Upa, da ne gre samo za navidezno umirjanje. Pravkar opravljeni ogled z vrha je pokazal, da še vedno gori na petih ali šestih mestih na območju Babe.

"Če nam uspe to pogasiti do močnejšega vetra, smo požar vsaj omejili, če pa ne, nas spet čaka kar naporna delovna sreda," je pojasnil Šifrer. Kot je izpostavil, jih skrbi predvsem veter, saj se vzgornik, ki se pojavlja po hribu navzgor, znova krepi.

Trenutno ni nevarnosti zaradi dima, vendar se glede na vreme razmere lahko hitro spremenijo. Zato še vedno velja opozorilo in previdnost pred dimom.

Evakuacija prebivalcev ne bo potrebna

Nevarnosti za naseljena območja za zdaj ni, saj se ogenj in njegova žarišča širijo po hribu navzgor, tako tudi evakuacija prebivalcev ni potrebna. Še vedno pa velja, naj se ne zadržujejo zunaj in naj ne odpirajo oken. Prav tako je dostop do območja, kjer gori že več kot 40 ur, še vedno prepovedan.

V torek čez dan so pri gašenju sodelovali trije helikopterji Slovenske vojske, popoldne pa jim je na pomoč priletelo še hrvaško letalo canadair. Čez ves dan je bilo na terenu okoli sto gasilcev, trije helikopterji pa so zajemali vodo iz jezera Črnava in jo zlivali na goreče in tleče površine. Večji helikopter je z enim poletom prepeljal okoli dva tisoč litrov, manjša dva pa od 600 do 800 litrov vode.

Popoldan je k zajezitvi ognja pomembno prispeval še canadair iz Zadra, ki je večkrat pripeljal vodo iz Bohinjskega jezera, so sporočili iz štaba Civilne zaščite Preddvor. Kljub izrednim naporom vseh, ki se trudijo pogasiti ogenj in tudi tistih, ki skrbijo za logistiko in pomoč, pa ogenj še vztraja, prav tako razmere še vedno otežuje veter, so pojasnili v torek pozno zvečer.

Hrvaško letalo se je vrnilo v Zadar

Čez noč je širjenje požara skušalo preprečevati 110 gasilcev, v pripravljenosti pri Jelovici na Hribu pa jih je bilo še 45. Zjutraj so se ekipe gasilcev zamenjale. Trenutno je na terenu okoli 140 gasilcev, ne le iz Gorenjske, ampak tudi iz drugih gasilskih zvez. Pri gašenju že od jutra pomagajo tudi štirje helikopterji. Letalo je zvečer zaradi protokolov odletelo nazaj v Zadar, država Slovenija pa je za njegovo pomoč zaprosila tudi danes.

Kot je izpostavil namestnik poveljnika štaba Civilne zaščite Preddvor Marko Bohinec, so razmere na terenu izredno zahtevne in nevarne. Skale se krušijo, teren je marsikje neprehoden. Na srečo v torek poškodb ni bilo, so pa ekipe nujne medicinske pomoči in gorske reševalne službe ves čas v pripravljenosti. Pogorelo je tudi nekaj opreme, cevi in orodja.