Izjemni posnetki gašenja z letalom na Gorenjskem #video

Canadair CL-415 - take so posebnosti gasilskega letala

Iz Dalmacije je včeraj popoldne prihrumel kot rumeni zračni vitez in na območje požara odvrgel dobrih šest tisoč litrov vode. Navdušil je utrujene in požrtovalne gasilce, ki so se z ognjenimi zublji ta čas borili na tleh. Canadair CL-415 je znamenito amfibijsko letalo, namenjeno prav gašenju iz zraka.

Prepoznavna rumena amfibijska letala, predelana za uporabo za gašenje požarov iz zraka, smo do zdaj videvali predvsem na Hrvaškem. Prav eno izmed šestih tovrstnih letal, ki jih imajo v uporabi hrvaške vojaške sile, pa je včeraj priskočilo na pomoč pri gašenju požara nad Potočami.

Letalo canadair CL-415 je dolgo 20 metrov in ima razpon kril 28,3 metra. Prazno tehta 13,6 tone, vzleti pa lahko s skupno maso skoraj 20 ton. Ob zajemu vode se lahko njegova masa poveča do 21,8 tone. Njegova najvišja hitrost znaša 359 kilometrov na uro, potovalna hitrost pa 333 kilometrov na uro. To so izjemne številke, ki temu letalu omogočajo plemenita dejanja in pomoč pri gašenju tam, kjer je dostop za gasilce otežen.

Video - tako je letalo zajelo vodo v Bohinjskem jezeru:

Letalo je v Slovenijo priletelo iz Zadra. Vzletelo je ob 16.12 popoldne, nato izpeljalo več zaporednih gašenj in se malo po 20. uri zvečer vrnilo v Dalmacijo. Foto: Matej Eljon

Canadair je ta tip letala izdeloval med leti 1993 in 2015. Hrvati imajo šest takih letal, skupno so jih Kanadčani izdelali 95. Foto: Matej Eljon

Zajem vode traja 12 sekund

Na Hrvaškem so vodo ob požarih največkrat zajemali iz morja, včeraj na Gorenjskem pa iz več kot štiri kilometre dolgega Bohinjskega jezera.

Canadair CL-415 lahko zajame do 6.140 litrov vode. Postopek zajemanja vode je zahteven, saj letalo potrebuje tudi dovolj veliko površino za varen prilet. Ta mora biti dolga 1.340 metrov. Letalo se najprej spusti na višino 15 metrov, nato pa sledi 12-sekudni zajem vode na razdalji 410 metrov. Ta zajem letalo opravi pri hitrosti 70 vozlov (129 kilometrov na uro). Nato se spet dvigne na 15 metrov in nato odleti proti požaru.

Nadzor nad spuščanjem vode imata pilota. Način spuščanja je programiran v več vzorcev, pilota pa lahko vodo spustita tudi ročno in zaobideta programiran sistem.

Letalo izvira iz Kanade

Letalo je narejeno iz vzdržljivih in nekorozijskih materialov, predvsem aluminija, kar omogoča delo z morsko vodo. Letalo poganjata dva turbopropelerska motorja, vsak z močjo 1.775 kilovatov (2.380 “konjev”). Danes imajo takih letal za gašenje največ v Kanadi, v Španiji, Italiji, Grčiji in Franciji.

Ta tip letala so sicer izdelali na osnovi letala canadair CL-215, ki so ga Kanadčani predstavili leta 1966. To je bilo sploh prvo letalo, izdelano posebej za gašenje požarov. Skupno so jih izdelali 125, zadnjega leta 1990.

Model CL-415 so začeli razvijati v začetku devetdesetih let, proizvodnjo pa so nato začeli leta 2003. Dobil je nove motorje in številne izboljšave, tudi na področju aerodinamike in sistemov. Teh letal so do leta 2015 izdelali 95.