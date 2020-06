Tomiću za uboj v Krčevini 17 let in pol zapora

Sodni senat ptujskega sodišča je skoraj v celoti prisluhnil predlogu tožilke Klementine Prejac in Janka Tomića za uboj in tri poskuse uboja maja 2018 v Krčevini pri Vurberku, ko je pred napadalci branil sina, obsodil na 17 let in pol zaporne kazni. Sodišče je prepričano, da v tragičnem dogodku ni bilo silobrana, niti prekoračenega silobrana.

Sodni senat pod vodstvom Marjana Strelca je pritrdil tožilski strani, da je podanih dovolj dokazov za uboj Žana Kreslina in tri poskuse uboja, ki so se zgodili na domu Tomićevih, kjer je četverica napadalcev želela obračunati z obdolženčevim sinom Žanom Tomićem, piše STA.

Tožilstvo predlagalo enotno kazen 18 let

Čeprav so ti sredi noči prišli do hiše in začeli razbijati avtomobil, nato pa poskušali priti tudi do sina, bi tudi po mnenju sodišča zadoščali že streli v zrak z balkona, saj so se napadalci po njih obrnili in začeli bežati. Vendar je Tomić po strelih z balkona na četverico streljal tudi z dvorišča, in to med bežanjem vseh štirih, usodni strel za Kreslina in poškodbo Kristijana Pfajferja pa je povzročil s streljanjem v hrbet.

Foto: STA

Sodišče je presodilo, da izvedenci psihiatrične stroke pri Tomiću niso ugotovili nobene bistveno zmanjšane prištevnosti, zato je obdolženega poslalo v zapor. "Tudi če obdolženi ni usmerjeno ciljal, je senat prepričan o obstoju krivdne oblike eventualnega naklepa," je dejal predsednik senata.

Tožilstvo je sicer predlagalo izrek enotne kazni 18 let zapora, a mu je senat za uboj Kreslina prisodil devet let, za poskus uboja Pfajferja štiri leta in deset mesecev, za poskus uboja preostalih dveh nepoškodovanih napadalcev pa dve leti in štiri mesece oziroma dve leti zapora. Skupaj mu je sodišče določilo 17 let in pol zapora, mu podaljšalo pripor do pravnomočnosti ter ga oprostilo sodnih stroškov, poroča STA.

Zagovornik obsojenega napovedal pritožbo

Oteževalnih okoliščin sodišče ni našlo, med olajševalnimi pa je Strelec naštel poprejšnjo nekaznovanost, ravnanje v afektu, grožnje sinu v preteklosti in dejstvo, da Tomić v dejanju ni bil agresor, pač pa je vendarle branil sina.

Medtem ko je bila tožilka s sodbo lahko zadovoljna, je zagovornik obsojenega Damijan Donko že napovedal pritožbo. Še vedno je trdno prepričan, da je sodba nepravilna in nezakonita, saj v Tomićevem dejanju nikakor ni mogoče zaznati protipravnosti. Podani so bili elementi silobrana, meni Donko in dodaja, da gre za do zdaj še neobsojenega človeka, ki je zgolj branil sinovo življenje.

Foto: STA

"Vprašajmo se, v kakšni družbi živimo in kakšne civilizacijske norme smo ustvarili ter predvsem kakšno sporočilo dajemo svojim otrokom kot starši. O tem se bo moralo povprašati tudi drugostopenjsko sodišče, še vedno pa verjamem v pravno državo in pravično sojenje," je dodal odvetnik, medtem ko je obsojeni Tomić glede na potek sojenja na prvi stopnji in vodenja dokaznega postopka ter zavrnitve dokazov pričakoval obsodilno sodbo.

Ptujsko sodišče je svojce pokojnega Kreslina in poškodovanega Pfajferja za odškodnino napotilo na pravdni postopek. Drugi se je danes tudi udeležil razglasitve sodbe in dejal, da sodišče podpira pri odločitvi. Tomić naj bi namreč na njih streljal, ko so že pobegnili na cesto.

Pri tem je medijem brez težav priznal, da sta dva od četverice odšla obračunat z Žanom Tomićem, dva pa sta čakala na cesti. Pri tem naj bi s sabo imela kuhinjski nožek, s katerim sta predrla gumo. Malo manj zgovoren je bil glede tega, zakaj so prišli k Tomićevim, je pa zavrnil ugibanja, da so bili za svoje delo plačani in poslani. "Pomagal sem samo prijatelju," je dodal Pfajfer, ki je, tako kot preostala dva, že pred časom odslužil kazen zaradi nasilništva, še navaja STA.