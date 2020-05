Sojenje zaradi uboja v Krčevini: tudi v drugo jim ni uspelo

Tako kot že pred mesecem dni je sodnik Strelec tudi danes želel narok izpeljati brez prisotnosti javnosti, ker na sodišču naj ne bi imeli dovolj velike dvorane za čas epidemije, za dan pozneje pa je bila predvidena javna razglasitev sodbe na hodniku sodišča.

Vendar je sodnemu senatu namero še enkrat preprečil obtoženi Tomić, ki naj bi očitano dejanje storil maja 2018, ko so štirje moški na družinskem domu na Krčevini pri Ptuju poskušali obračunati z njegovim sinom. Potem ko je bil sredi april narok preklican, ker se je tik pred zdajci opravičil eden od dveh njegovih odvetnikov Damijan Donko, obdolženi pa se je izgovoril, da ni mogel pripraviti zaključnih besed, ker obiski odvetnikov v priporu zaradi epidemije niso dovoljeni, poroča STA.

Pripor se mu izteče septembra letos

Foto: STA Tokrat je na sodišče prišel zgolj v spremstvu sodnih policistov iz murskosoboškega pripora, medtem ko odvetnikov Donka in Darjana Lampiča ni bilo. Iz urada predsednika ptujskega sodišča so zato za STA pojasnili, da sklepnih besed niso izpeljali, ker je Tomić zagovornikoma preklical pooblastili, zaradi česar so mu po uradni dolžnosti določili novega.

Zaradi pregleda spisa novega zagovornika so glavno obravnavo preložili na 2. in 3. junij, so še pojasnili na sodišču. Časa za razglasitev sodbe je kljub temu še nekaj, preden bi Tomić lahko odkorakal iz pripora, saj je bila obtožnica zoper njega vložena septembra 2018, kar pomeni, da se bo dveletni rok, do katerega je dovoljen pripor, iztekel septembra letos, STA.

Napadalci pred hišo pričakali sina obtoženega

Dogodek na Krčevini se je zgodil v noči na 27. maj 2018, ko so napadalci, stari od 25 do 29 let, pričakali Žana Tomića, da bi z njim obračunali. Njegov oče je zato nanje streljal. Pri tem je 29-letnik zaradi poškodb umrl, 25-letnik je dobil dve strelni rani, druga dva napadalca pa nista bila poškodovana.

Obramba je ves čas sojenja vztrajala, da je pri dogodku šlo za silobran, saj naj bi Tomić želel le zaščititi sina, z balkona pa naj bi streljal na slepo in v temi. Tožilstvo po drugi strani meni, da je najprej streljal z balkona, ko so napadalci že bežali, pa naj bi nanje streljal tudi z dvorišča.

Ptujsko sodišče je sicer že junija 2018 kaznovalo vse tri napadalce, ki so želeli fizično obračunati z mlajšim Tomićem.