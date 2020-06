Kdo gre v boj za izpraznjeno mesto ustavnega sodnika?

Izvoljeni kandidat bo na ustavnem sodišču nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji 14. julija poteče devetletni mandat. Pahor je zato 14. februarja objavil javni poziv za zbiranje predlogov mogočih kandidatov za prosto mesto sodnika na ustavnem sodišču, na katerega je prispelo sedem kandidatur - poleg Terškove in Zobčeve so prispele tudi kandidature Branka Koržeta, Anžeta Erbežnika, Roka Svetliča, Marka Starmana in Janeza Pogorelca.

Zobčevo so javno podprli v SDS, kot sprejemljivo so jo ocenili tudi v NSi. V tej stranki izjav v torek niso dajali. Prav tako se dokončno še niso izrekli v SMC in SAB, medtem ko so Terška podprli v SD, LMŠ, Levici in SNS, ki imajo skupaj 37 glasov, poroča STA.

Zakon sicer določa, da predsednik republike lahko izbere kandidata izmed prijavljenih kandidatov, lahko pa DZ predlaga tudi druge kandidate. Glasovanje o kandidatu je v DZ tajno, za izvolitev pa je potrebnih 46 glasov.

Predstavitev Terška:

Foto: STA Andraž Teršek je pred kratkim dopolnil 45 let. Je doktor pravnih znanosti, predava na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru ter na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.

Na začetku svoje poti je po koncu diplome leta 1998 opravljal sodniško prakso na ljubljanskem okrožnem sodišču, odvetniško prakso pa je opravil pri odvetniški družbi Čeferin. Konec leta 2007 je uspešno opravil strokovni izpit za naziv s področja ustavnega prava, upravnega prava in prava EU.

Teršek se ukvarja predvsem z ustavnim pravom, demokracijo, človekovimi pravicami, svoboščinami ter sociološkimi in filozofskimi vidiki prava.

Pred dvema letoma je bil konec leta 2018 že v igri za ustavnega sodnika. Takrat je svojo kandidaturo na koncu umaknil.

Predstavitev Zobčeve:

Foto: Ana Kovač 65-letna Barbara Zobec je leta 1979 diplomirala na Pravni fakulteti. Istega leta se je zaposlila kot pripravnica na Javnem tožilstvu na območju Ljubljane. Leta 1981 je opravila državni pravniški izpit in postala strokovna sodelavka na javnem tožilstvu.

Tri leta pozneje je svojo karierno pot nadaljevala kot kazenska sodnica na Temeljnem sodišču v Ljubljani. V devetdesetih letih je nato postala sodnica Višjega sodišča v Ljubljani. Leta 2002 je postala vrhovna sodnica na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča, šest let kasneje pa pridobila še naziv svetnice. Zadnjih deset let je opravljala delo namestnice vodje tega oddelka.

Poleg dela na sodišču je z referati s področja kazenskega prava in kazenskega procesnega prava sodelovala na različnih konferencah, seminarjih in sodniških šolah. Je tudi dolgoletna izpraševalka za področje kazenskega prava in članica stalne izpitne komisije za opravljanje pravniškega državnega izpita, piše stran Katoliškega inštituta Fakulteta za pravo in poslovne vede.