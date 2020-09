Tomčeva in Fajonova spet vsaka na svoji strani, tokrat zaradi aplikacije

Slovensko aplikacijo za sledenje okužbam z novim koronavirusom #OstaniZdrav si je že namestila tudi večina evropskih poslancev iz Slovenije. Medtem ko si je Romana Tomc (SDS/EPP) slovensko aplikacijo namestila takoj, ko je bilo to mogoče, po potrebi pa si bo namestila tudi tuje aplikacije za sledenje okužbam, pa je Tanja Fajon (SD/S&D) do uporabe aplikacije #OstaniZdrav za zdaj zadržana.

Evropska poslanka Romana Tomc (SDS/EPP) je pojasnila, da si je slovensko aplikacijo za sledenje okužbam #OstaniZdrav namestila takoj, ko je bilo to mogoče. "Za zdaj uporabljam samo slovensko, če bo potrebno, si bom namestila tudi druge. Najbolje bi bilo, da bi bile aplikacije med seboj povezljive, saj bi nam to zelo olajšalo spremljanje," je povedala evropska poslanka iz vrst SDS.

"Za zdaj uporabljam samo slovensko, če bo potrebno, si bom namestila tudi druge," je povedala evropska poslanka Romana Tomc (SDS/EPP). Foto: Ana Kovač

Tomčeva zdravje postavlja na prvo mesto in je prepričana, da je aplikacija pomembna pri zaščiti nas samih in drugih okoli nas. Kot je dejala, zato ne razume tistih, ki se obnašajo povsem neodgovorno in zavračajo prizadevanja, "da skupaj zmagamo v boju proti temu najpomembnejšemu izzivu, s katerim se ta hip soočamo". Ob tem je dodala, da je zelo pomembno, da upoštevamo vsa priporočila za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom.

Zver, Bogovič in Brglez prav tako uporabljajo slovensko aplikacijo

Med tistimi, ki so si že namestili slovensko aplikacijo za sledenje okužbam z novim koronavirusom #OstaniZdrav, je tudi evropski poslanec Milan Zver (SDS/EPP). Kot so pojasnili v njegovi pisarni, evropski poslanec iz vrst SDS tujih aplikacij za sledenje okužbam trenutno ne uporablja.

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) že uporablja slovensko aplikacijo za sledenje okužbam #OstaniZdrav, ko bo razvita tudi belgijska, bo uporabljal tudi to. Foto: Ana Kovač

Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) prav tako uporablja aplikacijo #OstaniZdrav. "Ko bo razvita in za širšo javnost dostopna tudi belgijska aplikacija za sledenje stikom okužbam, bo poslanec Bogovič uporabljal tudi to," so sporočili iz njegove pisarne. Aplikacijo #OstaniZdrav si je na svoj telefon namestil tudi evropski poslanec Milan Brglez (SD/S&D).

Fajonova za zdaj zadržana do slovenske aplikacije

Začasna predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon (SD/S&D) pa za zdaj ne uporablja niti slovenske niti katere od tujih aplikacij za sledenje okužbam. "Do začetka javne uporabe aplikacije namreč še vedno niso bila ustrezno naslovljena pomembna in za uporabnike kočljiva vprašanja, na katera že dolgo opozarja tudi informacijska pooblaščenka," so odločitev Fajonove pojasnili v njeni pisarni.

Začasna predsednica SD in evropska poslanka Tanja Fajon (SD/S&D) za zdaj ne uporablja niti slovenske niti katere od tujih aplikacij za sledenje okužbam. Foto: STA

Spomnimo, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v povezavi z aplikacijo #OstaniZdrav večkrat opozorila predvsem na neustrezne pravne podlage za delovanje aplikacije. Kot je nedavno pojasnila Prelesnikova, nejasnosti glede tega, ali obstaja jasna in ustavno skladna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z delovanjem aplikacije, pomenijo tudi ključno težavo za zakonito obdelavo podatkov uporabnikov, predvsem Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Kot je poudarila Prelesnikova, NIJZ glede aplikacije v interventnem zakonu sploh ni naveden kot upravljavec podatkov.

Z vprašanji glede tega, ali uporabljajo slovensko aplikacijo za sledenje okužbam #OstaniZdrav oziroma ali ob tem morebiti uporabljajo katero od tujih aplikacij, smo se obrnili tudi na slovenske evropske poslance Ljudmilo Novak (NSi/EPP), Klemna Grošlja (LMŠ/Renew Europe) in Ireno Jovevo (LMŠ/Renew Europe), a njihovih odgovorov nismo prejeli.