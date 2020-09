Janša: Tega se v naslednjih tednih in mesecih najbolj bojimo

"Situacije se zavedamo in storili bomo vse, da se dogajanje iz pomladi ne ponovi. Je pa to odvisno od vseh nas," je zatrdil predsednik vlade Janez Janša.

"Situacije se zavedamo in storili bomo vse, da se dogajanje iz pomladi ne ponovi. Je pa to odvisno od vseh nas," je zatrdil predsednik vlade Janez Janša. Foto: STA

"Koronavirus je spomladi v zdravstvu povzročil zastoj in nepopravljive posledice, ko pri nekaterih pacientih bolezni niso bile dovolj hitro odkrite. Tega se najbolj bojimo tudi v naslednjih tednih in mesecih," je na poslansko vprašanje poslanca Andreja Rajha (SAB), kako se bo vlada lotila skrajševanja čakalnih vrst, odgovoril premier Janez Janša.

"Vse to se nam lahko ponovi, če ukrepi ne bodo dosledno upoštevani"

"Pandemija je povsod povzročila zaustavitev veliko normalnih dejavnosti v zdravstvu. To se je dogajalo tudi v bistveno bogatejših državah z bistveno bolj razvitimi zdravstvenimi sistemi. Takšno stanje je v Sloveniji trajalo relativno malo časa, saj smo bili sposobni med prvimi razglasiti konec epidemije in tudi zdravstvo vrniti v polno delovanje. Je pa nekaj mesecev povzročilo zastoj in nepopravljive posledice, ko pri nekaterih pacientih bolezni niso bile dovolj hitro odkrite," je v državnem zboru poudaril Janša in dodal:

"Tega se najbolj bojimo tudi v naslednjih tednih in mesecih. Vse to se nam lahko ponovi, če ukrepi ne bodo dosledno upoštevani. Prva žrtev bo dejavnost v zdravstvu, saj se bodo nenujne zadeve, kot so preventivni pregledi, začele odlagati."

"Storili bomo vse, da se situacija iz pomladi ne ponovi"

Poudaril je še, da ne drži, da vlada ni reagirala. Iz proračuna so, kot je dejal, za zdravstvo dali več kot 210 milijonov evrov dodatnega denarja. V zadnjem paketu bodo po njegovih besedah predlagani za uzakonitev tudi ukrepi, na podlagi katerih se bodo lahko angažirale dodatne kapacitete v slovenskem zdravstvu

"Situacije se zavedamo in storili bomo vse, da se dogajanje iz pomladi ne ponovi. Je pa to odvisno od vseh nas," je zatrdil Janša.