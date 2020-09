Moč strank: Ali Levica Luke Meseca tone?

V tem tednu je v ponedeljek najprej rezultate merjenja popularnosti strank po agenciji Mediana objavil časopis Delo. Razmerja moči so bila po Delu podobna, kot jih je pokazala danes objavljena raziskava agencije Parsifal za Novo24TV. Po obeh raziskavah bi SDS Janeza Janše volil večji delež volivcev od seštevka deležev SD, kjer predsednika še izbirajo med Tanjo Fajon in Janijem Prednikom, in LMŠ Marjana Šarca. Že po raziskavi Dela pa je bila Levica Luke Meseca relativno nizko, praktično na rezultatu zadnjih parlamentarnih volitev. LMŠ, še bolj pa SD in SDS, so krepko nad deleži, ki so jih dosegli na zadnjih volitvah. Po Parisfalu za Novo24TV je Levica danes že močno pod desetimi odstotki in volilnim rezultatom.

Le deloma je to mogoče pojasniti kot posledico vzpona SD, ki je po večini raziskav zadnje čase prehitela LMŠ.

Rezultati raziskav Ninamedie za Dnevnik in Večer, Mediane za POPTV in Delo ter Parsifala za Novo24TV za sedem največjih strank so takšni:

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med različnimi raziskavami. Odstotki se razlikujejo od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še neopredeljene, tam so deleži za vse stranke zaradi upoštevanja neopredeljenih praviloma za okoli tretjino nižji.



Ko gre za manjše stranke, je po meritvi agencije Parsifal relativno visoko DeSUS, kjer je nedavno odstopila predsednica Aleksandra Pivec.

Med anketiranimi, opredeljenimi za stranke, so zbrali 5,4 odstotka, kar je rahlo več od NSi Mateja Tonina, ki je relativno nizko s 4,6 odstotka.

Foto: STA

Pod pragom pa so SAB Alenke Bratušek s 3,7 odstotka, SNS Zmaga Jelinčiča s 3,5 odstotka, Pirati z 2,3 odstotka, Dobra država Bojana Dobovška in SLS Marjana Podobnika s po dvema odstotkoma.

Agencija je merila še delež SMC Zdravka Počivalška, ki je 0,7-odstoten.

Rezultati raziskav javnega mnenja le nakazujejo dogajanje, rezultati volitev se praviloma dramatično razlikujejo od teh meritev tudi, ko so opravljene le nekaj mesecev pred njimi.