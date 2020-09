Po Ninamedii SD nenavadno visoko, SDS z več kot tretjino opredeljenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zelo visok delež za SD v primerjavi z drugimi raziskavami zadnje čase je pokazala raziskava Ninamedie. Rezultate meritve Ninamedie sta danes objavila časopisa Večer in Dnevnik . Iz parlamenta bi po tej raziskavi izpadel DeSUS, kjer je pred kratkim odstopila predsednica Aleksandra Pivec. Precej drugačen rezultat je dva dni prej pokazala raziskava agencije Parsifal za Novo24TV : DeSUS bi dosegel celo boljši rezultat kot na volitvah pred dvema letoma.

Odstopajoče visoki deleži za SD so značilnost merjenj Ninamedie, ki je v lasti Nikole Damjanića. Le po merjenju Ninamedie bi SD že drugi mesec zapored, če upoštevamo le opredeljene anketirance, volila več kot petina volivcev. Po raziskavah v zadnjih tednih Mediane za POP TV in za Delo in Parsifala za Novo24TV so deleži za SD krepko nižji.

Daleč spredaj SDS, nihanja pa tudi pri Levici

Je pa po raziskavah v zadnjem mesecu SD praviloma krepko pred LMŠ Marjana Šarca, SDS Janeza Janše pa je daleč pred vsemi, delež za SDS je običajno enak seštevku dosežkov SD in LMŠ skupaj. Po večini raziskav bi SDS volila tretjina opredeljenih anketiranih.

Grafični prikaz nihanj rezultatov različnih raziskav v zadnjem mesecu za sedem strank je takšen:

Če primerjamo zadnji objavljen rezultat raziskave, v soboto jih je po agenciji Parsifal objavila Nova 24TV, je velika razlika pri DeSUS, kjer je pred kratkim odstopila Aleksandra Pivec, ki je po meritvi za Večer in Dnevnik dosegel krepko nižji rezultat kot po Novi24TV in pri Levici Luke Meseca in NSi Mateja Tonina, kjer pa je delež, obratno, po Ninamedii krepko višji.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, ki so opredeljeni za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in med različnimi raziskavami.

Odstotki se razlikujejo od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki upoštevajo še neopredeljene, tam so deleži za vse stranke zaradi upoštevanja neopredeljenih praviloma za okoli tretjino nižji.

V SD bodo po odstopu Dejana Židana čez tri tedne novega predsednika izbirali med Tanjo Fajon in Janijem Prednikom.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so zadnja leta običajne, deloma so posledica različnih načinov anketiranj, Ninamedia anketira le o parlamentarnih strankah, Mediana pa v nabor ponuja vse stranke, ki so na zadnjih volitvah dosegle več kot odstotek.

A ti različni pristopi ne pojasnijo velikih odstopanj. Kako deleži nihajo v daljšem časovnem obdobju po Mediani za POP TV in Ninamedii za Večer in Dnevnik, ki je še lani merila tudi za TVS, a so jih konec leta ukinili, kaže grafika:

Rezultati raziskav javnega mnenja le nakazujejo dogajanje v političnem prostoru, rezultati volitev se praviloma dramatično razlikujejo od teh meritev.