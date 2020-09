To so poslanci, ki nočejo uporabljati aplikacije #OstaniZdrav

Medtem ko nekateri poslanci zavračajo uporabo aplikacije za sledenje okužbam s koronavirusom, ki si jo je na svoje telefone naložilo že več kot sto tisoč Slovenk in Slovencev, so nekatere članice Evropske unije začele testirati tehnologijo, ki bo omogočila čezmejno povezljivost nacionalnih aplikacij za opozarjanje pred okužbami z novim koronavirusom.

tukaj. Aplikacijo za sledenje okužbam #OstaniZdrav si lahko naložite

Predsedniki vlade, republike in državnega zbora – Janez Janša, Borut Pahor in Igor Zorčič – so nam vsi potrdili, da so si na svoje telefone namestili aplikacijo za sledenje stikov. Iz državnega sveta nam na vprašanje, ali aplikacijo uporablja tudi predsednik drugega doma slovenskega parlamenta Alojz Kovšca, niso odgovorili.

V SAB aplikacije nočejo uporabljati

Iz poslanskih skupin SDS, DeSUS in SNS so nam sporočili, da imajo vsi njihovi poslanci nameščeno aplikacijo.



Ravno obratno pa so nam iz poslanske skupine SAB zatrdili, da njihovi poslanci Maša Kociper, Andrej Rajh, Franc Kramar, Vojko Starović in Marko Bandelli aplikacije nočejo uporabljati.

"Poslanci SAB si aplikacije #OstaniZdrav niso naložili in si je tudi ne bodo. Že v teku sprejema PKP4 smo nasprotovali uvedbi aplikacije, saj je nedomišljena in predstavlja grob poseg v človekove pravice. Se pa poslanci SAB držijo vseh preostalih samozaščitnih in preventivnih ukrepov," so zapisali.

Kaj pravijo v SMC?

V poslanski skupini SMC nam na naše vprašanje, koliko njihovih poslancev uporablja aplikacijo, niso odgovorili. Zapisali so tako:



"V SMC uporabo aplikacije #OstaniZdrav vsekakor podpiramo. Iz pozitivnega odziva poslank in poslancev lahko rečemo, da je slednja koristna in dobro zastavljena. Varovanje javnega zdravja, ki je osnovni namen aplikacije, bi moralo biti v interesu vseh. Dodatno spodbujamo vse, ki tega še niso storili, da si aplikacijo naložijo in jo dosledno uporabljajo, saj lahko s tako majhno gesto obvarujejo sebe in številne druge."

Iz poslanskih skupin SD, NSi, LMŠ in Levica nam na naša vprašanja v zvezi z uporabo aplikacije niso odgovorili.

Borut Pahor je sicer včeraj poudaril, da bomo krizo zaradi epidemije toliko lažje in uspešneje premagali, kolikor bolj bomo ne glede na medsebojne razlike sodelovali med seboj.



Video: Urad predsednika republike

Aplikacijo uporablja več kot sto tisoč Slovenk in Slovencev

Uporabnikom naprav s sistemom android je aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi s koronavirusom na voljo od 17. avgusta. V prvem tednu si jo je naložilo 37.400 uporabnikov, številka pa je do danes narasla na več kot sto tisoč. Uporabnikom pametnih naprav z Applovim operacijskim sistemom iOS je aplikacija na voljo od 1. septembra.

Zakaj A1 ni hotel poslati sporočila SMS s pozivom k prenosu aplikacije?

Nekatere Slovenke in Slovenci so pred dnevi prejeli sporočilo SMS, s katerim jih je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) povabil k prenosu aplikacije #OstaniZdrav. NIJZ je k sodelovanju povabil vse slovenske mobilne operaterje, ki so svojim uporabnikom delili kratko sporočilo. Edini operater, ki se povabilu ni odzval, je bil A1.

"V A1 smo se odločili, da sporočila SMS o mobilni aplikaciji #OstaniZdrav našim uporabnikom ne pošljemo. Podrobno smo proučili ustreznost pravne podlage in se o njej posvetovali tudi z Uradom Informacijskega pooblaščenca ter prišli do zaključka, da trenutno pravna podlaga, ki bi nam omogočala pošiljanje, ne obstaja. O tem smo obvestili tudi NIJZ," so nam pojasnili.





Nemci so aplikacijo za sledenje okužbam dobili že sredi junija. "Imamo novo pomembno orodje v boju zoper pandemijo. Vesela sem, da si jo je že v prvem tednu naložilo milijone uporabnikov. Vsak od njih s tem prispeva k temu, da imamo virus pod nadzorom," je takrat pojasnila kanclerka Angela Merkel. Enako aplikacijo kot v Nemčiji, le da v slovenskem jeziku, uporabljamo tudi pri nas.

V EU šest držav testira čezmejno delovanje koronavirusnih aplikacij

Šest držav članic Evropske unije (Češka, Danska, Irska, Nemčija, Italija in Latvija) je medtem začelo testirati tehnologijo, ki bo omogočila čezmejno povezljivost nacionalnih aplikacij za opozarjanje pred okužbami z novim koronavirusom. Čezmejno delovanje bo omogočeno le za aplikacije, ki temeljijo na decentraliziranem sistemu, kar pa zaobjema večino evropskih aplikacij, tudi slovensko #OstaniZdrav, ki sicer temelji na nemški različici, poroča STA.

"Številne države članice so objavile nacionalne aplikacije za opozarjanje pred okužbami in sledenje. Zdaj je prišel čas, da začnejo delovati med seboj. Potovanje in osebna izmenjava sta temelja evropskega projekta in enotnega trga. Vmesnik bo to omogočil in reševal življenja," je povedal evropski komisar za enotni trg Theirry Breton.