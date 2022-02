V ljubljanski vojašnici poleg celovite energetske sanacije in notranje prenove desetih obstoječih objektov načrtujejo gradnjo treh objektov za garažiranje vojaških vozil, novega poveljstva in gradnjo dveh dodatnih nastanitvenih objektov, nadalje izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn ter komunalno ureditev celotnega kompleksa.

V ljubljanski vojašnici poleg celovite energetske sanacije in notranje prenove desetih obstoječih objektov načrtujejo gradnjo treh objektov za garažiranje vojaških vozil, novega poveljstva in gradnjo dveh dodatnih nastanitvenih objektov, nadalje izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn ter komunalno ureditev celotnega kompleksa. Foto: STA

Ministrstvo za obrambo (Mors) načrtuje obnovo več vojašnic. Med večjimi projekti so na današnji novinarski konferenci izpostavili celovito obnovo vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani in vojašnice generala Rudolfa Maistra v Mariboru. Vrednost obeh ocenjujejo na približno 130 milijonov evrov.

Kot navajajo na ministrstvu za obrambo, je obstoječa infrastruktura slovenskih vojašnic tehnološko zastarala in ne omogoča ustreznih pogojev za delo oziroma so ti slabi. Z obnovo želijo izvesti energetsko prenovo, izboljšati funkcionalnost in posledično tudi pogoje dela za uporabnike.

"Poleg prenov nastanitvenih objektov in poveljstev so predvidene tudi nove logistične kapacitete skladišča, delavnice in garaže ter infrastruktura za usposabljanje," so sporočili z ministrstva za obrambo. Sredstva za obnovo infrastrukture vojašnic so predvidena v okviru zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko 2021–2026, ki je bil sprejet leta 2020.

Celovita obnova vojašnic v Ljubljani in Mariboru

Generalni direktor direktorata za logistiko na ministrstvu za obrambo Uroš Korošec je na današnji novinarski konferenci med večjimi projekti izpostavil celoviti obnovi vojašnic Edvarda Peperka v Ljubljani in generala Rudolfa Maistra v Mariboru.

V ljubljanski vojašnici poleg celovite energetske sanacije in notranje prenove desetih obstoječih objektov načrtujejo gradnjo treh objektov za garažiranje vojaških vozil, novega poveljstva in gradnjo dveh dodatnih nastanitvenih objektov, pa tudi gradnjo fotovoltaičnih elektrarn ter komunalno ureditev celotnega kompleksa. Kot je poudaril, je stanje objektov v ljubljanski vojašnici enako kot v sedemdesetih letih, ko je bila vojašnica zgrajena. Poleg proračunskih sredstev bodo denar za obnovo zagotavljali tudi iz evropskih kohezijskih sredstev.

Vrednost obnove vojašnice v Ljubljani ocenjujejo na približno 70 milijonov evrov, od tega bo prenova obstoječih objektov stala približno 28 milijonov in pol. Na ministrstvu načrtujejo, da bodo obnovo obstoječih objektov končali do oktobra 2023.

Za novo poveljstvo in nastanitvene objekte bo po besedah Korošca bogatejša tudi vojašnica generala Rudolfa Maistra v Mariboru. Vrednost njene prenove na ministrstvu ocenjujejo na približno 60 milijonov evrov in bo vključevala tudi gradnjo novih skladišč, energetskih objektov in nove telovadnice. Trenutno so v fazi idejne zasnove, načrtujejo pa, da bo obnova obstoječih objektov mariborske vojašnice končana v letih 2024 in 2025, novih objektov pa v letih 2025 in 2026.

Poskrbeli bodo tudi za nekatere druge vojašnice in za mornarje

Po besedah Korošca bodo vzporedno potekala dela tudi v vojašnicah v Bohinjski Beli in na Brniku. Pred kratkim pa so končali 4,1 milijona evrov z DDV vredno investicijsko vzdrževanje strelišča Bač.

Po besedah Korošca bodo poskrbeli tudi za mornarje. Ob tem je izpostavil, da trenutno pridobivajo projektno dokumentacijo in vsa soglasja za začasne priveze za potrebe vojske v Luki Koper. Ta rešitev, kot ga je bilo razumeti, je sicer le začasna, za dokončno ureditev privezov pa bo treba počakati na gradnjo tretjega pomola v Luki Koper. "Ko bo zgrajen tretji pomol v Luki Koper, bo imela slovenska vojska tam stalne priveze," je med drugim poudaril Korošec.

SV v ladjedelnici v Izoli ne načrtuje vojaške infrastrukture

Korošec se je dotaknil tudi vprašanja uporabe zemljišč in objektov v nekdanji ladjedelnici v Izoli in pojasnil, da na tem območju Slovenska vojska nima prostorskih potreb, prav tako ne načrtuje vojaške infrastrukture. "V okviru ministrstva pa deluje uprava za zaščito in reševanje, ki ima določene potrebe po skladiščih in privezih," je poudaril Korošec.

Upravni odbor DUTB je v začetku februarja sprejel sklep, s katerim vladi predlaga prenos nepremičnin ladjedelnice Izola na državo. Po predlogu slabe banke bi na območju nekdanje ladjedelnice uredili prostore za potrebe vojske, policije, uprav za pomorstvo ter za zaščito in reševanje, agencije za okolje in inšpektorata. V občini Izola podpirajo prenos lastništva območja nekdanje ladjedelnice v Izoli z DUTB na državo, vendar nasprotujejo vojaški dejavnosti, saj na tem območju predvidevajo turistične vsebine.