Kalifornija zaradi koronavirusa razglasila izredne razmere

V ameriški zvezni državi Kalifornija so zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom v sredo razglasili izredne razmere, potem ko so zabeležili prvi smrtni primer zaradi bolezni covid-19. Ob obali trenutno zadržujejo ladjo za križarjenje s približno 3500 potniki, na kateri naj bi se umrli moški okužil.

V Kaliforniji je v sredo umrl 71-letnik, ki naj bi se okužil februarja na križarjenju z ladjo Grand Princess med San Franciscom in Mehiko. Ladja je bila spet na poti, a so ji odredili vrnitev v San Francisco. Trenutno stoji pred obalo Kalifornije, vsem potnikom pa so priporočili, naj ostanejo v svojih kabinah. Deset potnikov in članov posadke naj bi razvilo simptome bolezni. Po povratku v ZDA bodo ladjo pričakali zdravstveni delavci ameriškega centra za nadzor nad boleznimi (CDC), piše STA.

Potrdili 53 okužb

Ladjo sicer upravlja družba Carnival, ki ima v lasti tudi križarko Diamond Princess, ki je bila pretekli mesec zaradi okužb s koronavirusom dlje časa v karanteni na Japonskem. Ob naznanitvi prvega smrtnega primera je kalifornijski guverner Gavin Newsom naznanil uvedbo izrednih razmer v zvezni državi. Kot je pojasnil, bo to državi pomagalo pri pripravah na morebitno obsežnejše širjenje virusa.

Po mnenju kalifornijskega guvernerja Newsoma bo razglasitev izrednih razmer pripomogla k boljši pripravljenosti na širjenje koronavirusa. Foto: Reuters

V Kaliforniji so do zdaj potrdili 53 okužb, nazadnje v sredo šest novih. Med njimi so tri osebe, ki so se vrnile iz severne Italije. V Los Angelesu se je okužil tudi zdravstveni delavec, ki je izvajal testiranja za virus na glavnem letališču LAX. Delal je z zaščitno opremo in ni jasno, kako je nastala okužba.

V državi New York pa so okrog tisoč oseb iz okrožja Westchester severno od mesta poslali v domačo karanteno, potem ko sta se z virusom okužili dve družini v mestu New Rochelle. Okužbo naj bi odvetnik, ki dela na Manhattnu, med drugim prenesel na ženo, otroka in soseda, ki ga je peljal v bolnišnico, poroča STA.

Izredne razmere razglasili tudi v Washingtonu in na Floridi

V newyorški metropolitanski operi so uvedli karanteno za igralce in druge delavce, ki bodo prišli v New York iz držav in območij, ki so v izbruhu koronavirusa najbolj prizadeti. To so Kitajska, Iran, Južna Koreja, Japonska, Italija in Hongkong.

Največji izbruh koronavirusa v Evropi beležijo v Italiji, kjer se je okužilo že več kot tri tisoč ljudi. Foto: Reuters

V ZDA je potrjenih okužb skupno 153. Preostalih deset smrtnih primerov so zabeležili v zvezni državi Washington, žarišči izbruha virusa pa sta tudi v Nebraski in Teksasu. V Washingtonu in na Floridi so izredne razmere v prizadevanjih za preprečitev širjenja koronavirusa sprejeli že pretekli konec tedna. Virus je decembra izbruhnil na Kitajskem in je po svetu do zdaj okužil 94 tisoč ljudi, več kot 3.220 pa jih je umrlo, navaja STA.