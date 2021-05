To se je zgodilo prvič v slovenski zgodovini

15. maja 1991 so v učna centra slovenske Teritorialne obrambe prišli prve naborniki. To je bila prva generacija slovenskih fantov, ki je svojo vojaško obveznost služila v enotah slovenske vojske. Zato imajo naborniki na rokavih številko ena, kar pomeni prva generacija.

Bil je 15. maj 1990. Jugoslovanska ljudska armada (JLA) je po volitvah izkoristila menjavo vlade v Sloveniji in začela razoroževanje slovenske Teritorialne obrambe. To je bilo prvo zaostrovanje med Demosovo vlado in JLA.

Bes jugogeneralov

Jeseni 1990 je, potem ko je na čelu slovenske TO projugoslovanskega generalpodpolkovnika Ivana Hočevarja zamenjal Janez Slapar, vojaška policija JLA zasedla republiški štab slovenske TO. Slaparjev štab je nato začel delovati na novi lokaciji.

Jeza jugogeneralov se je nato še stopnjevala, ko Slovenija ni več pošiljala svojih nabornikov v JLA. Namesto služenja vojaške obveznosti v JLA je Slovenija leta 1991 z ustavnimi spremembami omogočila slovenskim fantom, da so služili vojaško obveznost v enotah slovenske Teritorialne obrambe. Zakon o vojaški dolžnosti je bil sprejet 18. aprila. Ta je določal sedemmesečno vojaško obveznost in omogočil tudi civilno služenje.

Učna centra na Igu in v Pekrah

Kot piše na spletni strani Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), je že jeseni 1990 posebna skupina pod vodstvom polkovnika Bogdana Koprivnikarja sprejela nalogo, da pripravi projekt služenja vojaške obveznosti v Sloveniji.

V spomin na prihod prvih nabornikov v slovensko Teritorialno obrambo 15. maja praznujemo dan Slovenske vojske. Na fotografiji: prisega nabornikov v učnem centru na Igu. Foto: Tone Stojko/Muzej novejše zgodovine Slovenije

Na Igu pri Ljubljani in v Pekrah pri Mariboru sta kmalu nastala sodobno opremljena učna centra. Že aprila 1991 se je v Poljčah na Gorenjskem začel tečaj za prve poveljnike oddelkov, vodov in čet v novih učnih centrih.

Opozicija proti slovenski vojski

Slovenski teritorialci so dobili tudi nove, sodobne uniforme, ki so nadomestile nekdanje jugoslovanske sivo-olivnate uniforme. Dobili so tudi novi znak: namesto rdeče zvezde tribarvni znak z barvami slovenske zastave, ki se na vrhu konča v stilizirani podobi Triglava. V ozadju znaka oziroma polja z barvami slovenske zastave sta bila prekrižana meča.

Ustanavljanje slovenske vojske pa ni šlo v nos samo jugogeneralom, ampak tudi takratni slovenski opoziciji. Ta je namesto ustanavljanja slovenske vojske predlagala demilitarizacijo Slovenije.

Prihod prvih nabornikov

Učna centra sta prve slovenske nabornike pričakala prav na današnji dan pred 30 leti: 15. maja 1991. Torej eno leto po tem, ko je JLA začela razoroževanje slovenske TO. Na Ig je prišlo 180 nabornikov, v Pekre pa 120.

V učni center na Igu je prišlo 180 nabornikov, v učni center v Pekre pa 120. Že 23. maja je JLA poskušala priti do nabornikov v Pekrah, mesec pozneje, 26. junija (na Primorskem) in 27. junija (preostala Slovenija) pa je JLA začela agresijo na Slovenijo. Foto: Tone Stojko/Muzej novejše zgodovine Slovenije

To so bili prvi mirnodobni slovenski vojaki v enotah slovenske vojske v slovenski zgodovini. Prej so morali slovenski fantje na služenje vojaške obveznosti v tuje vojske oziroma v vojaške enote, ki jih ne moremo šteti kot izključno slovenske; v avstrijsko vojsko (pred prvo svetovno vojno) ali v jugoslovansko vojsko (po prvi svetovni vojni).

Poveljnika učnih centrov

Poveljnik 510. učnega centra na Igu je postal major Bojan Šuligoj, poveljnik 710. učnega centra v Pekrah pa major Andrej Kocbek. Obrambni minister Janez Janša je o prvih slovenskih nabornikih spregovoril tudi na novinarski konferenci.

Slovenska javnost je takrat lahko tudi izvedela, da je vsa oprema, ki jo je dobil vojaški obveznik v TO, stala okoli 18 tisoč takratnih jugoslovanskih dinarjev. Šlo je za 33 kosov opreme, ki so jih lahko po končani vojaški obveznosti odnesli domov. Pozneje so opremo lahko znova uporabljali, ko so jih klicali v rezervo.

Jugoslovanski sod smodnika

V obdobju prihoda prvih nabornikov v učna centra so bile razmere v Jugoslaviji že zelo zaostrene. Zaradi uporniških hrvaških Srbov je Hrvaška postajala sod smodnika. V spore med Zagrebom in hrvaškimi Srbi se je vpletla tudi JLA, ki je stopila na stran Srbov. V enotah JLA so bili seveda takrat še vedno tudi slovenski fantje.

Prva generacija vojaških nabornikov v slovenski Teritorialni obrambi je na Igu in v Pekrah prisegla 2. junija 1991. Slovenski naborniki so takrat prvič v slovenski zgodovini prisegli slovenski državi: "Slovesno prisegam, da bom branil samostojnost, neodvisnost in ozemeljsko celovitost moje domovine Republike Slovenije ter vestno in odgovorno izvrševal svoje dolžnosti pri njeni obrambi." Na fotografiji je učni center na Igu. Prisege so se udeležili tudi starši in drugi sorodniki nabornikov. Foto: Tone Stojko/Muzej novejše zgodovine Slovenije

Maja 1991, ko so prvi slovenski fantje odhajali v slovensko vojsko, je bilo v JLA še več kot šest tisoč slovenskih vojaških obveznikov. Nekateri zaradi zaostrenih razmer celo niso mogli zapustiti JLA, ker jih je ta tudi po koncu 12-mesečne vojaške obveznosti še zadržala v enotah.

Zaskrbljeni slovenski starši

V Sloveniji so zaskrbljeni starši ustanovili Odbor staršev za varstvo in vrnitev slovenskih vojakov v Slovenijo. Delegacija odbora se je sredi maja 1991 sestala tudi s predsednikom slovenskega predsedstva Milanom Kučanom, predsednikom slovenske vlade Lojzetom Peterletom in predsednikom slovenske skupščine Francetom Bučarjem. Starše je sprejel tudi ljubljanski nadškof in slovenski metropolit Alojzij Šuštar.

Že prej, 15. maja 1991, je bil v Kranju v nabito polni športni dvorani na Planini tudi velik koncert slovenskih pevcev in glasbenih skupin (več tisoč ljudi je celo ostalo pred vrati dvorane). Obiskovalci, med katerimi je bilo veliko zaskrbljenih staršev vojakov, so tudi podpisovali peticijo za vrnitev slovenskih fantov iz JLA.

JLA je zahtevala slovenske nabornike

Na koncu so se slovenski fantje, ki so že odslužili vojaško obveznost v JLA, lahko vrnili domov, ni pa JLA popuščala pri novih vojaških obveznikih in je od Slovenije zahtevala, naj nabornike pošilja v enote JLA.

V obdobju vzpostavljanja slovenske vojske in osamosvojitvene vojne je bil minister za obrambo Janez Janša. Igor Bavčar je bil notranji minister. Tudi slovenska policija je imela pomembno vlogo pri obrambi Slovenije pred enotami JLA. Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

JLA je prvič zarožljala z orožjem 23. maja 1991, ko je z oklepniki obkolila učni center v Pekrah in med drugim zahtevala izročitev nabornikov. Slovenska vlada zahtevam JLA ni popustila, zaradi česar se je ta vrnila v vojašnice.

Vojna za Slovenijo

A ne za dolgo. Že mesec pozneje, po razglasitvi slovenske neodvisnosti, se je začela agresija JLA na Slovenijo, ki pa je na koncu zaradi odpora slovenskih teritorialcev in policistov po nekaj dnevih spodletela.