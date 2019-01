To je tujce v Sloveniji najbolj presenetilo

Slovenci so jo pričakali z ognjemetom

Veronica iz ZDA se svojega prihoda v Slovenijo spominja zelo veličastno, saj, kot pravi v šali, jo je ob prihodu pričakal ognjemet. V Slovenijo se je namreč preselila ravno 1. maja 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. "Spomnim se, da je bil na ta dan ob vstopu Slovenije v EU ognjemet. Ali pa je bil ta zame," se šali Američanka in dodaja, da so jo Slovenci zelo lepo sprejeli. "Ko sem se preselila, so vsi želeli z menoj vaditi angleščino, kar je hkrati pomagalo pri mojem učenju slovenščine," razlaga.

V Sloveniji je bila deležna številnih ponižanj

Ukrajinka Marijana je bila v Sloveniji zaradi svoje narodnosti deležna marsikaterih ponižanj. "Najhujše žalitve sem doživela v Sloveniji. Takega poniževanja, kot sem ga doživela tu, ga nisem nikjer drugje." Zaradi slovenskega stereotipa so jo nekateri moški ogovarjali za striptizeto in plesalko ob drogu: "S kakšno pravico lahko nekdo nekomu drugemu reče kaj takega. To je huda žalitev." Še bolj jo je šokiralo in prizadelo, da jo je neka ženska vprašala, ali zna plesati ob drogu.

Najemodajalci se v angleščini niso hoteli niti pogovarjati

Italijanka Antonella je v Sloveniji doživela največji šok, ko je iskala stanovanje. "Ko sem klicala najemodajalca in prosila, ali lahko govoriva v angleščini, ni bilo malo takih, ki so kar odložili slušalko."

Italijan hitro izkusil slovenski rek, naj sosedu krava crkne

Italijanu Fabbriju se je v Sloveniji zataknilo pri razumevanju logike hišnega sveta. Ko je želel na streho bloka namestiti televizijsko anteno, da bi v miru gledal tekme nogometnega kluba Roma, je naletel na nemogoče težave. Za to bi moral zbrati 75 odstotkov podpisov prebivalcev bloka, a tu se je zgodba zataknila. "Tu se je pokazal slovenski rek, naj sosedu crkne krava. Ena od sosed se je odločila, da z mojo anteno ne bo nič. Vsem stanovalcem je poslala pismo, v katerem je omenjala tudi odvetnike in tožbe," doda Italijan, sicer strastni navijač Rome.

Najbolj ga je presenetila črnogledost

Argentinec Isaac pravi, da je življenje v Sloveniji veliko bolj stresno kot v njegovi domovini. "Tudi mentaliteta ljudi je povsem drugačna. Kar naprej se hiti, ljudje pa na vse gledajo z neko posebno zaskrbljenostjo. Pri ljudeh sem začutil tudi neke vrste črnogledost in strah, da bo nekaj šlo narobe. Se mi pa vseeno zdi, da mi je uspelo začutiti Slovence."

V Ljubljani prvič pomil posodo in zamenjal žarnico

Indijec Dhruvesh ni bil vajen opravljati hišnih opravil, saj so doma imeli hišno pomočnico. V Ljubljani je tako prvič stopil v kuhinjo in pomil posodo. "Marsikaj sem se tako moral naučiti oziroma navaditi početi. Doma si tudi nisem sam sezuval čevljev in nogavic. Nisem znal zamenjati žarnice in kuhati. Ko se danes spomnim na to, mi je zabavno, medtem ko je v Indiji to popolnoma običajno. Tu se ti smejijo, če tega ne znaš, v Indiji pa bi se ti, če bi to počel."

Ni znala prebrati niti avtobusnega voznega reda

Trisha iz Avstralije je imela največ težav zaradi jezika: "Bilo je kar precej strašno, saj sem se znašla v popolnoma novi kulturi z izjemno težkim jezikom," pravi. Na začetku ni znala prebrati niti avtobusnega voznega reda, vendar je na srečo kar hitro spoznala nove prijatelje, ki so ji pomagali in odgovorili "na sto različnih vprašanj".

Kot bi se preslikal v zgodbo Harryja Potterja

Ko je Južnokorejec Kim prvič prišel v Ljubljano, se mu je zdelo, kot da bi prišel v film o Harryju Potterju. "Stare hiše v središču mesta so se mi zdele enake kot hiše v filmu o Harryju Potterju," pravi. Zdaj se je na Ljubljano že povsem navadil, počuti se zelo domače. "Ne poznam pa še preostale Slovenije, saj še nisva imela časa obiskati drugih krajev."

Ni vedela, ali naj se smeje ali joče

Biljana je bila najbolj šokirana, ker se Slovenci ob snidenju ne objamejo in poljubijo na lice. "V Makedoniji bi kaj takega pomenilo, da je nekaj narobe," je povedala. Še bolj jo je presenetila Slovenka, ki jo je vprašala, ali imajo v Makedoniji barvno televizijo. "Nisem vedela, ali naj se smejem ali jočem," je povedala Biljana.

Prijatelj jo je povabil na kopanje in je mislila, da bodo kopali jamo

Mariani se je zaradi razlik pa tudi podobnosti v jezikih pripetilo kar nekaj smešnih nesporazumov. Prijatelj jo je povabil na "kopanje", kar v srbščini pomeni "kopati jamo", in ker se ji aktivnost ni zdela zabavna, se na povabilo ni odzvala. Šele naslednji dan, ko je na sliki videla, da na vrtu niso kopali jam, ampak so se kopali v bazenu, se je naučila, da v slovenščini "kopanje" pravzaprav lahko pomeni tudi plavanje. Zelo podobni se ji zdita tudi besedi čebela in čebula, zato ju včasih zameša. "Prišla sem v trgovino in prodajalko prosila za dva kilograma čebel. Gledala me je, kot da se mi je zmešalo."

Hrvatica v Sloveniji pomotoma prosila za azil

Barbana iz Hrvaške je bila najbolj presenečena v študentskem referatu. "Ko sem se prijavljala na fakulteto prek interneta, sem po nesreči označila, da sem prosilka za azil. Ko sem prišla na univerzo, me je gospa v referatu gledala z velikimi očmi in spraševala, ali imam kakšen dokument in kako to, da zaprošam za azil. Ko sva ugotovili, da gre za napako, sva vse hitro uredili," pripoveduje med smehom in dodaja: "Na Hrvaškem sem enkrat prišla v referat in vprašala, ali lahko zamenjam enega od predmetov. Ženska, ki je delala tam, mi je vzela indeks in mi ga skoraj vrgla v glavo."