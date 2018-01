"Bila sem tako nesrečna, da sem nekaj morala spremeniti"

"Nisem imela motivacije, da bi zaključila študij novinarstva v Novem Sadu, veliko sem delala, predvsem nočne izmene v hotelu, in končala razmerje s človekom, ki mi je bil zelo blizu in sem ga imela zelo rada," je povedala Mariana, ki se je v Slovenijo preselila pred slabim letom.

Ker se v domačem mestu Vršac v severnem delu Srbije ni več počutila dobro, jo je, kot pravi sama, prijatelj prijatelja povabil k prostovoljnemu delu v ljubljanski Socialni akademiji. "Program Erasmus+ Volunteering Activities mladim v Evropi omogoča do 12 mesecev prostovoljstva," je o novem delu povedala Srbkinja.

Kinodvor, Rog, K4 in slovenski hribi

Zadnji konec tedna v decembru 2016 je slišala za program, slab teden pozneje pa je že podpisala pogodbo o prostovoljnem delu: "Vedela sem, da mi bo ta spremembra prinesla samo dobre stvari. V Srbiji imamo rek, da se vse dobre stvari zgodijo hitro."

Kot prostovoljka za Socialno akademijo snema videe, pomaga z organizacijo dogodkov, dela z otroki, se uči pisanja programov za različne projekte, sem ter tja pa tudi kaj oblikuje. V prostem času si rada ogleda kakšen film v Kinodvoru, se druži s prijatelji, ki jih je spoznala na delavnicah, se zabava v Rogu ali K4, zelo rada pa gre tudi v hribe.

"Mislim, da Slovenijo poznam bolje kot marsikateri Slovenec"

Mariana je Slovenijo sicer obiskala že dvakrat, saj je občasno pela v slovenskem pevskem zboru in nastopala na nekaj koncertih po Sloveniji. Obiskala je več različnih krajev, zaljubila pa se je v Tolmin: "Vedela sem, da ga bom zagotovo še kdaj obiskala, nikoli pa si nisem mislila, da bom dejansko živela tako blizu."

Od tipičnih turističnih destinacij pa do manjših krajev, kot so Podčetrtek, Hrastnik in Veliki Vrh, Mariana je Slovenijo prepotovala od glave do repa. Meni, da jo pozna bolje kot marsikateri Slovenec.

"Slovenija je tako lepa država, da si je vedno želim videti še več," je navdušena. Poleg Tolmina je nanjo zelo dober vtis naredila tudi Izola: "Tam čutim posebno energijo. Je ravno prav oddaljena od turistov, ima prečudovito naravo, poleg tega pa smo si s prijatelji tam ustvarili res lepe spomine."

Slovenija se ji zdi tudi odlična odskočna deska za potovanja v druge države: "Vse je tako blizu Sloveniji." V enajstih mesecih je obiskala kar enajst držav.

"Slovenci so dobro organizirani, točni in imajo dobre delovne navade"

Mariana je opazila, da smo Slovenci zelo dobro organizirani, točni in imamo zelo dobre delovne navade, "poleg tega pa ste zelo prijazni," doda. Slovenija se ji zdi zelo ekološko prijazna in "zelena", tako pa je opazila tudi boljši standard bivanja: "Stanje tu je veliko veliko bojše!"

"Slovenci ste bolj živčni glede službe, veliko bolj se trudite za svoje kariere in se manj zabavate," pravi Mariana in dodaja: "Po dobro opravljeni nalogi se ne nagradite, ampak takoj iščete nove naloge." Zdi se ji, da Slovenci nismo tako povezani med sabo kot Srbi: "Vsak ima svoj majhen krog prijateljev, ki se mu drugi težko priključijo."

Slovenci veliko bolje skrbimo za svoje zdravje in se več gibamo, pravi Mariana, ki pa je pri tem opazila tudi paradoks: "Čeprav ste bolj športni kot Srbi, veliko manj spremljate šport."

Pravi, da imamo v Sloveniji tudi bolje razvita šolski in zdravstveni sistem. Opazila je, da smo Slovenci navajeni nekega standarda, za katerega smo se tudi pripravljeni boriti: "Za boljše delovne razmere pa tudi preprosto za način življenja." Povedala je, da se ji zdijo Srbi glede marsičesa nesrečni in nezadovoljni, "ampak glede tega nič ne naredijo".

"Naročila sem dva kilograma čebel"

Mariani se je zaradi razlik pa tudi podobnosti v jezikih pripetilo kar nekaj smešnih nesporazumov. Prijatelj jo je povabil na "kopanje", kar v srbščini pomeni "kopati jamo", in ker se ji aktivnost ni zdela zabavna, se na povabilo ni odzvala. Šele naslednji dan, ko je na sliki videla, da na vrtu niso kopali jam, ampak se kopali v bazenu, se je naučila, da v slovenščini "kopanje" pravzaprav lahko pomeni tudi plavanje.

Zelo podobni se ji zdita tudi besedi čebela in čebula, zato ju včasih zameša. "Prišla sem v trgovino in prodajalko prosila za dva kilograma čebel. Gledala me je, kot da se mi je zmešalo."