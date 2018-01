Slovenka, ki živi v Los Angelesu in ima na YouTubu sto tisoč naročnikov

25-letni Barbari Horvat je uspelo nekaj, kar si želi večina mladih ustvarjalk in ustvarjalcev spletnih vsebin. Pred dvema letoma in pol se je preselila v Los Angeles, kjer se preizkuša kot igralka in ustvarja posnetke za svoj kanal na YouTubu Barbara4u2c , ki ima že več kot sto tisoč naročnikov. Pravi, da danes še "komaj" zna slovensko.

Svoj kanal na YouTubu je začela ustvarjati pri 15 letih, in to popolnoma po naključju. "Prijavila sem se na avdicijo za TV-reklamo, za kar si moral objaviti svojo fotografijo ali posnetek. Ker se mi je to zdelo preveč preprosto, sem napisala, posnela, zmontirala in na YouTube objavila kratek skeč," razlaga.

Čeprav vloge takrat ni dobila, je prejela veliko pozitivnih komentarjev, naj objavi še več. "In skoraj 11 let kasneje sem tukaj," pravi. Danes ima njen najbolj ogledani posnetek Evropska dekleta proti ameriškim dekletom kar 1,5 milijona ogledov.

Denar za Los Angeles prišel z leti varčevanja

"O Los Angelesu sem razmišljala že od mladih nog, samo vprašanje časa je bilo, kdaj naberem dovolj denarja, da se preselim," razlaga. Zase trdi, da je zelo trmasta in da, ko se nekaj odloči, to tudi izpelje.

"Zame sploh ni bilo izbire iti ali ne iti, saj si ne bi oprostila, če ne bi vsaj poskusila," dodaja. Pot do tja pa ni bila lahka. Youtuberka je v službi leta preživljala po 80 ur na teden, da je nabrala dovolj denarja za skok čez ocean.

V hladilniku ni bilo vedno hrane

Ko se je preselila v Los Angeles, se je kmalu začela šolati. "Osredotočila sem se na to, da čim bolj izpilim svoje znanje, in si nisem pustila preveč prostora za premlevanje," razlaga. Priznava pa, da je bilo težko, ker v hladilniku ni bilo vedno hrane. "Včasih nisem vedela, kako bom finančno zmogla, ampak sem se na to pripravila in se opominjala, da se vse zgodi z razlogom," dodaja.

Najboljše ideje pridejo same od sebe

Posnetke na svoj kanal na YouTubu objavlja od enkrat do petkrat na teden, odvisno od idej. "Te pridejo same od sebe, v najbolj neprimernih trenutkih – na prenatrpanem avtobusu, ko se zbudim za eno minuto sredi noči ali pa v vrsti na banki," razlaga Barbara.

Nima energije za zlobne komentarje

"Proti kritikam sem precej odporna. Če je konstruktivna, jo bom premlela in se odločila, ali ji bom sledila," pojasnjuje. Ko pa naleti na komentarje, ki izvirajo zgolj iz zlobe, pa nanje hitro pozabi, saj "nima energije za take ljudi".

Odnosi v Los Angelesu so večinoma površinski

"Način življenja v Los Angelesu je malo poseben," razlaga Barbara. Od Slovenije se po njenem mnenju najbolj razlikujejo odnosi med ljudmi, saj so večinoma površinski. Opazna je tudi velika razlika med družbenim položajem ljudi. "Tukaj imaš elito elit in najrevnejše reveže, in to v isti ulici," razlaga.

Opazna razlika je tudi pri rekreacij. Barbara razlaga, da tudi pri tem nisi nikoli zares sam. Slabše je prav tako stanje na njihovih avtocestah. "To je obup, vsi vozijo kot zmešani," dodaja.

Pogreša pivo za dva evra

Ker so letalske vozovnice za Slovenijo drage, se je, odkar živi čez lužo, v Slovenijo vrnila samo enkrat, pravi pa, da si želi to spremeniti. "Iz Slovenije najbolj pogrešam gozd, pitno vodo, naravo, svež zrak, pogled na gore, oblake, dež, sneg in pivo za dva evra," razlaga.

Še obvlada slovenščino?

"Če me postaviš na oder in rečeš: 'Zdaj pa govori slovensko,' bo vsaka četrta beseda angleška ali kombinacija slovenščine in angleščine. Prisotnih bo ogromno premorov in kletvic, ker se ne bom mogla spomniti besede," se šali Barbara in dodaja, da bi po vsej verjetnosti kar odšla z odra.