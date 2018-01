Slovenka jo je vprašala, ali imajo v Makedoniji barvno televizijo

Tujka v Sloveniji

Foto: osebni arhiv

Biljana je v Slovenijo prvič prišla ob ekskurziji s srednjo šolo. Spomni se, da je bilo takrat v Sloveniji zelo slabo vreme, ironično si je pri sebi rekla, da tu res ne bi mogla živeti.

Foto: Osebni arhiv

"Nikoli ne reci nikoli"

Ugotovila je, da se zarečenega kruha največ poje, saj se je nekaj let kasneje preselila prav v Slovenijo. Prepričal jo je dogovor med državama, ki ji omogoča brezplačen študij v Sloveniji. Poleg tega je v Sloveniji študirala tudi njena sestrična.

V Slovenijo je prišla pri 18 letih in takrat je bila prvič ločena od družine in prijateljev: "Edina stvar, ki sem jo vedela o Ljubljani, je bil moj naslov." Zdaj večino časa nameni učenju: "Pišem eseje, učim se in rastem." Rada bere in posluša glasbo, najraje pa ima (redke) sončne dni, ko se s prijatelji poda na spontan sprehod po mestu.

Ričet, klobase in pivo. To ima Pierre rad v Sloveniji.

"Slovenija je dobro organizirana, čista in prijazna država"

Eden od glavnih razlogov, da ji je Slovenija tako všeč, je to, da ima večina ljudi domače živali. "Za ljubljenčke je ljudem tu res mar," pravi Biljana. "Prav tako vašo državo zelo cenim, ker ne glede na vse držite skupaj," je še povedala in dodala: "Čeprav se Slovencem ne zdi tako, sem opazila, da ste zelo patriotski."

Navdušil jo je tudi naš šolski sitem, ki je, kot pravi, več kot odličen. "Čeprav mi je nekajkrat prekinil družbeno življenje, je bilo na koncu vredno," je povedala Biljana, ki na Fakulteti za družbene vede študira komunikologijo.

Foto: osebni arhiv

"V Sloveniji je vseeno, ali nosiš pižamo ali večerno obleko"

Slovenci se ji zdijo zadržani: "Verjamem, da je to zaradi drugačne miselnosti." Prvih nekaj mesecev bivanja v Sloveniji je bila šokirana, saj je ugotovila, da se v Sloveniji prijatelji ob snidenju in razhodu ne objemajo in poljubijo na lice: "V Makedoniji bi kaj takega pomenilo, da je nekaj narobe," je povedala.

Pravi, da se ji zdijo Slovenci zelo aktivni, sploh kar zadeva šport in zdrav življenjski slog. Všeč ji je, da so domačini zelo radodarni in vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, "zlasti ljudem v stiski".

Moti jo, da se v Makedoniji ljudje delijo na različne družbene razrede, na podlagi katerih izbirajo lokale, kjer se družijo: "Vsak razred zahteva drugačna oblačila, stil, način obnašanja. V Sloveniji tega ni." Opazila je, da je ljudem tu vseeno, ali nosiš pižamo ali večerno obleko: "Večina ljudi tu te ne sodi. Lahko se oblečeš v elegantno obleko ali pa v udoben prevelik pulover in se odpraviš v isti bar."

Foto: osebni arhiv

"Mladih tu politika ne zanima preveč"

Opazila je, da se v Makedoniji ljudje pogosteje družijo. "Ker smo manj razvita država s slabšim gospodarstvom, se pogosto prepiramo glede politike in finančnih težav. Dobila sem občutek, da v Sloveniji ljudi, predvsem mladih, te teme ne zanimajo."

"Kdorkoli me obišče, je šokiran, ko vidi, da se trgovine zaprejo ob osmih in da so po deveti uri ulice prazne. Skopje se takrat šele prebudi," je povedala Arsovska, ki ugotavlja, do so Makedonci bolj nočne ptice.

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Njeno najljubše mesto v Sloveniji je Kranjska Gora

V petih letih je obiskala že skoraj vsa večja mesta v Sloveniji, najbolj ji je všeč Kranjska Gora. Odkar je tu, si je ustvarila ogromno lepih spominov. Še posebej dobro si bo zapomnila obisk Zbiljskega jezera, za katerega sta s prijateljico prehodili več kot 30 kilometrov. Na začetku se je zaradi težav z jezikom težko vključila v družbo, velika večina ljudi pa jo je zelo lepo sprejela.

Najbolj čudno izkušnjo s Slovenci je doživela, ko jo je neka Slovenka vprašala, ali imajo v Makedoniji barvno televizijo. "Nisem vedela, ali naj se smejem ali jočem," je povedala Biljana.

Foto: osebni arhiv

Ko se vrnem v Skopje, se počutim, kot da sem na počitnicah

Skopje je moj "happy place", kamor se vrnem vsake tri mesece. "Tam sem bila rojena, tam sem spoznala najbojšo prijateljico, tam sem šla na prvi zmenek! Doma sem, preden sem se preselila v Slovenijo, tekla, kuhala, vrtnarila in plesala. Zdaj doma čas porabim za druženje s svojimi najbližjimi." Biljana pravi, da se zdaj v Skopju počuti kot na počitnicah.

Poleg družine in prijateljev pogreša domačo kuhinjo. "Pogrešam tudi pogovore v svojem maternem jeziku, saj takrat končno ne delam slovničnih napak," je sklenila pogovor.

Foto: osebni arhiv