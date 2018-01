"Izbirala sem med Slovenijo in Nemčijo in izbrala prvo" #video

V prvem letu programa Erasmus + je v Slovenijo prišlo 12 tujih študentov. Danes je ta številka veliko višja, v zadnjem času v Slovenijo letno pride okoli 2.500 tujih študentov. Prečudovita narava, prijazni ljudje, ki znajo dobro govoriti angleško, in boljše vreme so prednosti, ki jih naštevajo tuji študenti.

"V zadnjih desetih letih je v okviru programa Erasmus + v Slovenijo prihajalo največ študentov iz Španije, sledita Poljska in Češka, nato pa Turčija in Portugalska," so nam povedali v Centru za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS).

Število tujih študentov v Sloveniji raste, pravi svetovalka Urša Bajželj iz CMEPIUS. V Sloveniji program Erasmus + oziroma njegove predhodnike izvajajo že od leta 1999. Takrat je na izmenjavo odšlo 173 študentov, v Slovenijo pa jih je prišlo 12. Leta 2007 je bilo v Sloveniji 875 tujih študentov, od leta 2014 pa se ta številka giblje nad 2.000 študenti letno.

Zakaj se študenti odločajo prav za Slovenijo?

"Na splošno lahko trdimo, da študenti na izmenjavah pridobijo nova znanja in kompetence, postajajo bolj strpni in odprti do tujih kultur, izboljšajo znanje tujih jezikov, postanejo bolj samostojni in na podlagi vsega tega tudi bolj zaposljivi, zato so izmenjave za študij ali prakso Erasmus tako priljubljene," pravi Bajželjeva.

Svoje odločitve so z nami delili tudi študenti z različnih koncev sveta.

Vytis Černiauskas, Litva:

"Ljubljano sem izbral iz radovednosti in odlaganja študijskega programa. Všeč mi je bila kakovost poučevanja, vse je bilo dobro organizirano, profesorji so bili dobro pripravljeni in razumevajoči. Pa tudi študentski boni - odlično!"

Ainur Kelis, Kazahstan:

"Odločila sem se oditi v Slovenijo, ker sem zanjo dobila štipendijo Erasmus +. Poleg tega je Slovenija varna država v primerjavi z drugimi, lokacija pa je primerna za potovanja v druge države. Všeč so mi bili študentski boni za obroke. Super so! V restavracijah lahko ješ za samo od tri do štiri evre. Zmotila me je le cena kruha, v Kazahstanu stane približno 20 centov."

Łukasz Strąkowski, Poljska:

"Odločil sem se oditi v Slovenijo. Rekel sem si, zakaj pa ne. Pred izmenjavo o Sloveniji nisem veliko slišal, ampak zdaj jo lahko priporočam vsem. Zakaj? Ljudje so zelo prijazni, radi priskočijo na pomoč in dobro govorijo angleško. Imate malo vsega: jezera, gore, morje - skoraj povsod lahko občudujete slikovite poglede. Všeč mi je Ljubljana. Morda ni veliko mesto, vendar je prijetno. Poleg tega so si slovanski jeziki zelo podobni, tako da vas lahko, če govorite res počasi, veliko razumem. In tega nisem pričakoval, ker je Poljska precej daleč. Kljub temu lahko iz Varšave v Ljubljano hitro pridete z direktnimi poleti."

Amets Molinero, Španija:

"Za Ljubljano sem se odločila, ker je bila lani tu moja prijateljica. Ljubljano je zelo močno priporočala. Ker o Ljubljani nisem veliko vedela, sem preverila na Googlu, kjer sploh je. Ko sem ugotovila, da je sredi Evrope, sem si rekla: "Sem grem!" Od tu lahko potuješ kamorkoli, poleg tega pa je Slovenija zelo poceni. Zelo sem vesela, da sem prišla sem."

Beyza Dönmez, Turčija:

"Imela sem dve izbiri: Nemčijo in Slovenijo. Slovenija je bila bolj poceni, torej dobra za študente, tako da sem izbrala Slovenijo. Tudi zato, ker je bila pred nekaj leti tu moja prijateljica in jo je zelo toplo priporočala. Govorila je same dobre stvari o Sloveniji, o bonih, pa dobrih študentskih domovih, naravi. Sama sem res ljubiteljica narave, zato sem izbrala Slovenijo. Poleg tega je zelo dobro izhodišče za potovanja. Slovenija je zelo lepa, poleg tega pa je tako blizu Italije, Hrvaške in Avstrije, sploh se ne spomnim, kje vse sem že bila, odkar študiram tu."

Tomáš Jirouch, Češka:

"Gre za državo, ki je v Evropski uniji, kar je zame pomembno, saj mi omogoča veliko pravic, ki jih imam tudi doma. Prav tako ima Slovenija veliko prednosti zaradi svoje velikosti. Je zelo majhna, ampak ima veliko vsega, na primer dostop do morja, gorovja, hribov, rek in jezer. Dobil sem tudi kar nekaj priporočil od prijateljev. En je študiral v Mariboru in povedal, da so imeli sredi zime zunaj piknik. Vreme je nekaj novega, je boljše kot na Češkem. Slovenija je zelo dobra država, ker je zelo prijazna do državljanov in tujcev. Zlasti vaša himna, ki govori o tujcih in tujih državljanih."

Claudia Font, Katalonija:

"Poznam dekle, ki je tu študiralo pred dvema letoma. Večinoma lahko tu govoriš angleško. Predmeti, ki sem jih lahko opravljala v Sloveniji, so bolj ali manj enaki kot tisti na moji domači univerzi. Slovenija je dobra za potovanja. Je zelo lepa in lahko počneš veliko stvari. Poleg tega je tu veliko Erasmusovih študentov, tako da ti nikoli ni dolgčas."