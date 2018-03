Američanka v Sloveniji: Tukaj ima hrana pravi okus!

TUJKA V SLOVENIJI

Veronica Strata Stanič je Američanka, ki se je pred 14 leti zaradi ljubezni preselila v Slovenijo. Danes skoraj tekoče govori slovensko in pravi, da se tukaj počuti bolj varno. Prav tako priznava, da pred preselitvijo ni vedela, da imata lahko zelenjava in sadje tako dober okus.

Sedemintridesetletna mamica dveh otrok, ki se je rodila v New Jerseyju, je diplomantka mednarodnega poslovanja, v Sloveniji pa se je v preteklih letih preizkusila v trženju, financah in prevajanju. Trenutno išče službo in pravi, da je odprta za nove priložnosti.

Svojo srečo našla na sončni strani Alp

Svojega zdajšnjega moža je Veronica spoznala na fakulteti v ZDA. Ta ji je že na začetku povedal, da noče nikoli živeti tam, zato se bo sčasoma morala ona preseliti v Slovenijo. Dve leti pozneje je, kot pravi, pristala "na sončni strani Alp", kjer ji je bilo že od samega začetka všeč. "Moji starši so se iz Urugvaja preselili v ZDA v iskanju ameriških sanj, sama pa sem svoje sanje našla tukaj," pravi Američanka.

Veronica pravi, da se zdaj, ko ima otroke, ne bi nikoli vrnila v Ameriko. Foto: osebni arhiv Veronice Strata Stanič

Z družino gredo vsak teden nekam na sprehod, plezat ali plavat. "Ni da ni," razlaga Američanka. V Ameriki namreč ni bila navajena narave in pohajkovanja po njej, kar pa ji je sedaj v veliko veselje.

Ob prihodu ognjemet le zanjo?

V Slovenijo se je preselila 1. maja 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. "Spomnim se, da je bil na ta dan ob vstopu Slovenije v EU ognjemet. Ali pa je bil ta zame," se šali Američanka in dodaja, da so jo Slovenci zelo lepo sprejeli. "Ko sem se preselila, so vsi želeli z menoj vaditi angleščino, kar je hkrati pomagalo pri mojem učenju slovenščine," razlaga.

Učenje slovenščine ni bilo težko, ker je "piflarka"

Kot pravi, je na njeno srečo podjetje, pri katerem je delala deset let, plačalo za jezikovne tečaje. "Vzgajanje otrok v Sloveniji me je dodatno motiviralo, da se jezik naučim, saj sem želela v celoti sodelovati v življenju svojih otrok," razlaga. Učenje se ji tako sploh ni zdelo težko. "Ko sem se naučila abecedo in slovnico, je bilo počasi vse smiselno. Mogoče zato, ker sem piflarka in sem želela izvedeti čim več o jeziku," pravi in dodaja, da je ponosna nase, ker se je lahko pri 24 letih naučila popolnoma nov jezik.

Veronica je mnenja, da se je za kakovostno življenje v drugi državi treba naučiti jezika. Foto: osebni arhiv Veronice Strata Stanič

Tukaj sosedje vse vedo

Slovenci so po njenem mnenju zelo topli ljudje, le prodreti je treba skozi njihovo površino. Veliko razliko v primerjavi s svojo domovino opaža pri povezanosti. "Tukaj te vsi poznajo, v Ameriki pa si kot mravljica v mravljišču, kjer te nihče ne opazuje," razlaga. To ji je po eni strani všeč, po drugi strani pa na takšen način živijo preveč v svojem majhnem svetu in ne opazujejo svojih bližnjih. "Tukaj pa sosed ve vse," dodaja.

Izgubila je 15 kilogramov in začela jesti bučke na žaru

Veronica priznava, da je danes bolj zdrava, kot je bila nekoč, saj je od prihoda izgubila 15 kilogramov. "Zelenjava in sadje imata pravi okus, vsa hrana ima pravi okus," trdi in dodaja, da prej ni vedela, da ima rada bučke na žaru.

Zanimivo se ji zdi, da so borovnice tudi znotraj modre, saj so tiste v ZDA bele. Prav tako se ji zdi čudno, da Slovenci ne jedo purana le za posebne priložnosti, ampak kadarkoli. Najbolj zanimiv pa se ji zdi kruh. "Ali res potrebujemo toliko različnih vrst kruha" se sprašuje.

"Moje življenje je kar lepo, uspelo mi je," pravi Veronica. Foto: osebni arhiv Veronice Strata Stanič

"Če sem iskrena, vseeno zelo pogrešam hitro hrano," priznava in pravi, da opaža, da v Slovenijo počasi prihaja vse več slaščic in hitre hrane, ki jih je bila navajena doma.