Grk v Sloveniji: Slovenci so bolj podobni Balkancem, kot se jim zdi

TUJEC V SLOVENIJI

Konstantinos Dimitrakakis je 31-letnik, ki se je iz sončne Grčije zaradi študija preselil v Italijo, nato pa v Ljubljano, kjer danes živi in dela. Slovenci se mu zdijo vljudni, a zaprti, najbolj pa ga preseneča, da se jim zdi nenavadno hoditi s svojimi sodelavci.

Sistem v Sloveniji se mu zdi podoben kot v Italiji in Grčiji, kljub temu pa opaža, da tukaj velja večji red. Foto: Konstantinos Dimitrakakis

Konstantinos se je rodil v Patri, tretjem največjem grškem mestu na jugozahodu države. Nekaj let je s starši živel tudi v Atenah, po končani srednji šoli pa se je preselil v Italijo, kjer je študiral politične vede. Po študiju je tam ostal kar deset let, pred dvema letoma pa se mu je v slovenski prestolnici ponudila služba.

"Slovenija? Zakaj pa ne."

Ko so mu ponudili službo, je ravnokar odhajal iz Trsta. Ker je že približno poznal način življenja v tej državi, si je rekel, zakaj pa ne. "Seveda pa sem imel ob selitvi v Slovenijo v glavi predstavo na podlagi Kopra, Istre, ugotovil pa sem, da je v Ljubljani precej drugače," razlaga Grk.

Danes dela v slovenskem start up podjetju Eurosender. Foto: Konstantinos Dimitrakakis

Grki so na kavi po več ur

Življenjski stil v Sloveniji je drugačen zaradi vremena, je prepričan. Ko gredo Grki na kavo, se družijo in kavo pijejo po več ur, saj je ponavadi toplo in radi uživajo na soncu. "Ko greš na kavo v središče Ljubljane, pa si tam dve uri in že skoraj zmrzneš. Zato je logično, da se tu razlikujemo," dodaja.

Kavice v Ljubljani se precej razlikujejo od tistih v Grčiji. Foto: Konstantinos Dimitrakakis

Slovenci ne hodijo s svojimi sodelavci

Največja razlika, ki jo je od začetka dela v Sloveniji opazil, je, da Slovenci ne hodijo s svojimi sodelavci, kakor v drugih državah. "To se jim zdi nekaj čudnega," pravi Grk. Prav tako se mu zdijo vljudni, ampak se neradi odpirajo drugim osebam. "Tudi Slovenec Slovencu," trdi.

Slovenci so Balkancem podobni bolj, kot se jim zdi

Pravi, da je z dvoletno izkušnjo življenja v Sloveniji, ki jo ima zdaj za sabo, zelo zadovoljen, vse bolj pa opaža podobnosti z Balkanom in Južno Evropo. "Na primer birokracija, način razmišljanja in pa tudi hrana, vse to je v veliki meri skoraj enako," trdi.

Še vedno zaljubljen v Bled in Bohinj

Od novembra 2015, ko se je preselil v Slovenijo, je obiskal že vsa obalna mesta, Maribor, Celje, Podčetrtek, Rogaško Slatino, Laško in Tolmin. Najbolj pa sta mu v spominu ostala ravno slovenska bisera Bled in Bohinj. "Vanju sem še vedno zaljubljen," priznava.

31-letnik se najraje vrača na Bled. Foto: Konstantinos Dimitrakakis

"Ljudje me sprašujejo stvari po slovensko"

Grk razlaga, da se mu na ulici ali na avtobusu pogosto zgodi, da ga kdo kaj vpraša po slovensko, ko pa jim pove, da slovensko ne govori, mu še vedno poskušajo nekaj razložiti v slovenščini. "To se mi na avtobusu dogaja skoraj vsak drugi dan," pravi.

Zakaj mora plačati jezikovni tečaj?

Konstantinosu se zdi čudno, da mora kot državljan države iz Evropske unije plačati jezikovni tečaj, medtem ko tistim, ki prihajajo iz držav zunaj EU, tečajev ni treba plačati. "Ni mi jasno, zakaj, saj plačujem davke kakor vsak," pravi.

Ob koncih tedna gre najraje na izlete po Sloveniji in tudi čez mejo. Foto: Konstantinos Dimitrakakis

Najbolj pogreša dobro dostavo na dom

Po dveh letih v Sloveniji mu težave predstavlja zgolj hrana. Ta, ki jo lahko v Sloveniji naročiš na dom, se mu zdi zelo slaba ali pa predraga, zato je dobra dostava ena izmed stvari, ki jih najbolj pogreša. "Prav tako pogrešam ulično hrano," dodaja.