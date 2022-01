To je novi zmagovalec natečaja Mladi vinar Slovenije #video

Končal se je natečaj Mladi vinar Slovenije, ki mladim slovenskim vinarjem že devet let ponuja poslovno odskočno desko. To leto je priložnost, da svoja pridobljena znanja pokaže vsej Sloveniji, dobil absolutni zmagovalec natečaja Jakob Bizjak. Nagrado je prejel za vino chardonnay, ki bo kmalu na voljo tudi na trgovskih policah.

Natečaj je odlična priložnost za mlade slovenske vinarje. Tam lahko pridobijo izkušnje poslovnega sveta in nova uporabna znanja, pripomore pa tudi k prepoznavnosti, saj vino predstavijo strokovni komisiji, obiskovalcem raznih vinskih festivalov in v primeru dobre uvrstitve tudi vsej državi.

"K natečaju smo povabili mlade, ambiciozne vinarje v starosti do 35 let, ki aktivno sodelujejo in pridelujejo vina na domačih kmetijah in imajo morda celo svoje vinske znamke. Skratka so zelo aktivni na vinskem področju v Sloveniji," je pojasnila Špela Štokelj iz Vinskega univerzuma.

Prevladovala so bela vina

Po besedah predsednice strokovne komisije Tatjane Košmerl so letos prevladovali vzorci belih vin, in sicer tudi vzorci mlajših letnikov, za katere so bile značilne izrazita sadnost, svežina in, kot rečemo, šolsko zelo lepo tehnološko dodelana vsebina. Na natečaju so ocenjevali 39 vin, med njimi je bilo 27 belih vin, devet rdečih in tri peneča.

Strokovna komisija je med 27 prijavljenimi vinarji predlagala sedem finalistov. "Ocenjevalna merila komisije so bila zelo stroga. Ocenjeni vzorci v posamezni kategoriji so imeli zelo majhno odstopanje med posameznimi člani ocenjevalne komisije. Ampak povprečne ocene so za spoznanje nižje," je pojasnila Košmerlova.

Izbrali so tri finaliste, njihova vina bodo na prodaj v trgovinah Lidl

Izmed ocenjevanih vin so partnerji projekta Vinski univerzum in Lidl Slovenije izbrali tri superfinaliste v treh kategorijah. To so bili Petra Sanabor v kategoriji penečih vin, Jakob Bizjak z belim vinom in Andrej Erzetič v kategoriji rdečih vin. Zadnji je zmagal tudi na lanskem natečaju, letos pa ga je na mestu mladega vinarja nasledil Jakob Bizjak, ki je dejal, da to za mlado vinarijo pomeni odlično prepoznavnost.

Bizjakovo vino chardonay je sploh prvo med belimi vini, ki je zmagalo na tem natečaju. Na trgovskih policah bosta poleg Bizjakovega chardonayja tudi preostali dve superfinalni vini, penina Petre Sanabor ter cabernet sauvignon Andreja Erzetiča.

"Kar nas še posebej veseli, pa je, da so tudi slovenski kupci Mladega vinarja sprejeli kot svojega, da je ponudba vin mladih slovenskih vinarjev na Lidlovih policah vedno večja in vedno širša. Tako želimo nadaljevati," je sklenil Jure Lasič, vodja nabave vinskega sortimenta v Lidlu Slovenija.