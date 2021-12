V čem je skrivnost dobrega kuhanega vina?

Kuhano vino, ki zdaj velja za najpomembnejšo pijačo božično-novoletnih praznikov, so poznali že v starem Rimu, na novo pa so ga odkrili med renesanso. V tistih časih vino pač ni bilo živilo, ki bi s časom postajalo vse bolj žlahtno. Jesensko mlado vino se je že pozimi začenjalo kvariti, zato so mu dodajali začimbe in ga kuhali, da bi mu podaljšali rok uporabe. Sčasoma pa je kuhano vino bolj kot nujnost postalo poslastica.

Osnovni recept za kuhano vino je preprost, in enak ne glede na to, ali ste se odločili za belo ali rdeče vino. Pravilo je le, da pri nakupu vina ne varčujete – "glavobolčanov" ne more izboljšati ne kuhanje ne kopica začimb.

Kuhano vino

1 liter vina Foto: Unsplash

10–20 dekagramov sladkorja (prilagodite okusu oziroma kislosti vina)

10 nageljnovih žbic

2 cimetovi paličici

1 ekološko pridelana pomaranča

V lonec dajte sladkor, začimbe in pomarančo, ki ste jo narezali na kolobarje. Zalijte z vinom le toliko, da so sestavine pokrite, in mešanico na srednjem ognju segrevajte, dokler se sladkor ne raztopi. Potem jo zavrite in po petih minutah odstavite z ognja. Zalijte s preostalim vinom, segrejte do vrelišča in odstavite z ognja. Po želji precedite in postrezite, dokler je še toplo.

Različice

Če si zaželite spremembe, jo boste najlažje dosegli z novo mešanico začimb. Eksperimentirajte s svežim ingverjem, strokom vanilje, zvezdastim janežem, muškatnim oreščkom, brinovimi jagodami, rožmarinom, lovorjem ali zrni popra.

Če ste nekoliko bolj vešči kuhanja, v posodi najprej rahlo karamelizirajte sladkor, ga zalijte z malo hladne vode, potem pa dodajte preostale sestavine. Sicer pa lahko za sladkanje namesto belega uporabite rjavi sladkor, melaso, med, javorjev sirup ali celo umetna sladila.

Ob pomarančah lahko uporabite še limone, mandarine in druge agrume ali pa kot Skandinavci dodate rozine in mandlje.

Da vam bo še posebej toplo, ob koncu kuhanja vinu dodajte žlico ali dve ruma.

Foto: Pixabay

Kuhano "vino" za otroke

Kuhano vino oziroma njegov okus lahko tudi ponaredimo – celo tako dobro je, da bodo otroško kuhano vino pili tudi odrasli!

1 liter jabolčnega soka

0,5 litra čaja rooibos

2 jedilni žlici sladkorja

1 ekološko pridelana limona

1 ekološko pridelana pomaranča

1 paličica cimeta

2 nageljnovi žbici

Iz limone in pomaranče iztisnite sok. Lupin ne zavrzite. V posodi na zmernem ognju počasi segrejte jabolčni sok in čaj. Dodajte limonin in pomarančni sok, lupine, sladkor in začimbe ter kuhajte (ne sme zavreti!) od 15 do 20 minut. Potem precedite in nalijte v kozarce. Postrezite s kolobarji pomaranč.

Če vam kuhano vino ne diši, pa poskusite ta recept: