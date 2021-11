Pozabite na kuhano vino, tukaj je recept za hit pijačo te sezone

Prihaja praznični december - čas svetlečih lučk, božičnih dekoracij in omamnih dišav, ki se vijejo s prazničnih stojnic. Kuhano vino je letos "out", največja zvezda te sezone je vroči gin, ki ga lahko z lahkoto pripravite tudi doma in z njim navdušite vsakega gosta. Povemo vam, kako.

Da bi prišli do vročega gina, vam ni treba stati na mrazu v dolgi vrsti pred božično stojnico, ampak si ga lahko zelo enostavno pripravite kar doma. Recept zanj smo dobili v mariborskem Alexander bistroju, kjer je vroči gin njihova najbolj priljubljena zimska pijača.

Za pripravo enega kozarca kuhanega gina potrebujete:

2 dcl jabolčnega soka,

0,05 ml gina,

pomarančno lupinico,

limonino lupinico,

klinčke,

cimet.

Jabolčni sok zavrite in dodajte pomarančno in limonino lupino ter na zmernem ognju kuhajte 5 minut. Dodajte klinčke in cimet, odstavite in pustite stati še 5 minut.

Medtem v kozarec nalijte 0,05 kakovostnega gina, pri Alexandru ostajajo zvesti svojim lokalnim znamkam in priporočajo štajerski Tomagin ali Maister Gin. Pri tem opozarjajo, da gina nikakor ne kuhajte, saj pri segrevanju nad 70 stopinj izhlapi in izgubi aromo. Kuhan jabolčni sok z začimbami precedite, prelijte čez gin ter okrasite s koščkom pomaranče in cimetovo palčko.

Vročega gina nikakor ne segrevajte. Foto: Pexels

Najbolj prefinjen učinek boste dosegli s kozarcem na peclju, vendar pazite, da ima dovolj debelo steklo, saj lahko v nasprotnem primeru od vročine poči.

Postrezite gostom in se pripravite na plaz pohval!

