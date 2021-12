Darilo, ki v sebi skriva noto prijateljstva in zaupanja

Vino nas povezuje in spremlja na pomembnih življenjskih prelomnicah, zato ima za nas veliko čustveno vrednost. V sebi nosi noto prijateljstva in zaupanja.

Ideja, da vino podarjamo samo takrat, ko nimamo boljše ideje, je malce zastarela, saj z vinom podarimo zgodbo. Ko izbiramo darilo, imamo na voljo ves svet – imamo pa možnost, da podarimo nekaj lokalnega in s tem podpremo lokalna podjetja.

Poleg tega, da podarimo vino, z njim podarimo tudi znanje vinogradnikov in vinarjev, njihovo trdo delo in trud, ter spomnimo na kotičke Slovenije, ki jih obdarovanec rad obišče..

Steklenica vina je zaradi svojega videza tudi estetsko privlačno darilo.

Ideje za obdarovanje glede na priložnost:

Ob povabilu na večerjo gostitelju podarimo splošno priljubljene vrste vina, kot so Chardonnay, Rebula, Cabernet Sauvignon.

Ob posebnih priložnostih pa je dobro poznati okus in življenjski slog obdarjenca. Dobro je, če vemo, ali ima obdarovanec raje belo ali rdeče vino.

Čas praznikov pa je primeren tudi za obdarovanja s penečimi vini (šampanjci ali peninami) ter vini z močnejšim karakterjem.

Izbire vina, ki ga želimo podariti, se ne smemo lotiti na hitro in površno, saj želimo z izbranim vinom obdarovanca razveseliti in mu prižgati iskrico v očeh.

Če želimo darilo dopolniti, lahko poleg podarimo še kozarce, odpirače ali druge pripomočke za vino.

V eVinu so pripravili različna darilna pakiranja, ki vam olajšajo odločitve in poskrbijo, da bodo vaši obdarovanci presenečeni in zadovoljni.

Za letošnje praznično obdarovanje predlagamo naslednja darila iz bogate ponudbe vinoteke eVino:

ZA STRASTNE ZBIRATELJE:

Cabernet Franc je sorta, ki je po Gašperjevih besedah sorta prihodnosti in s katero dokazuje, da tudi na slovenskih tleh lahko pridelamo vina, ki jih cenijo najbolj priznani vinski kritiki.

Ob zaključku letošnjega leta so pri eVinu pripravili sto paketov, ki vključujejo tri letnike Cabernet Franca. Letnika 2017 ni več v prodaji, za to posebno priložnost je Gašper dal v prodajo steklenice iz svoje zasebne zbirke.

Vsa vina so prejela izjemne nagrade na najpomembnejšem vinskem tekmovanju na svetu – Decanter World WIne Awards. Cabernet Franc 2017 je prejel platinasto Decanterjevo medaljo in s 97 točkami postal prvo slovensko rdeče vino, ki je prejelo platinasto medaljo. Cabernet Franc 2018 je prav tako dosegel odlične rezultate in srebrno medaljo. Na letošnjem tekmovanju pa je Cabernet Franc 2019 ponovno prejel 97 točk in platinasto medaljo.

Paket je vsekakor čudovito darilo. Gašper Čarman si je kot ljubitelj in podpornik umetnosti zamislil, da bi ribe na etiketah oblikovali slovenski umetniki. Prvo etiketo je ustvaril mednarodno uveljavljen slikar Miha Štrukelj, drugo večkrat nagrajeni vizualni umetnik Tobias Putrih, tretjo pa priznana umetnica Ana Sluga.

Markiza Rose, Gašper vina je premium slovenski rose v unikatni steklenički steklarne Hrastnik, ki bo očarala tudi vse ljubitelje lepega dizajna.

Markiza 2020 je novi rose v ponudbi Gašper vin. Gre za vrhunski suhi rose, ki nas poleg odlične vsebine zapelje tudi z avtentično, posebno steklenico in dekorjem, ki sta nastala v sodelovanju z oblikovalko Jasno Andrić in steklarno Hrastnik.

Ker so rdeča nit blagovne znamke Gašper ribe in ker tekočina in svetloba ustvarjata fenomenalen optični in svetlobni učinek, je Gašper dobil idejo o izdelavi reliefnih odtisov rib na dnu steklenice. Uresničitev ideje je prepustil Jasni in mojstrom steklarne Hrastnik, ki so se uspešno spopadli z zahtevnim projektom.

Namesto etikete so se odločili izkoristiti znanje steklarne Hrastnik in celotno steklenico dekorirali. Dekor odlično povezuje elemente vina, steklenice in podobo blagovne znamke. S tem se je še potenciralo poustvarjanje podvodnega sveta in steklenica je tako še bolj avtentična. Nastala je steklenica, ki je igriva, odseva svežino vina in odličnost Gašper vin.

Markiza je rose, ki ga je Gašper posvetil hčerki Izi. Ker ni želel vina imenovati zgolj Iza, je dolgo iskal besedo, ki to vključuje. Našla jo je žena Tjaša in nastala je Markiza. Markiza je vojvodinja in pooseblja dame, ki pijejo rose in se ob tem zabavajo in odlično počutijo.

Značilnosti in opis vina

Vino rosé je pridelano iz stoodstotno izbranega Merlota. Samo zdravo, ročno brano grozdje v zabojčkih pred pecljanjem ohladijo na osem stopinj Celzija, pri čemer se zgodi kratka hladna maceracija. Potem grozdje takoj razpecljajo in ga v roku dveh ur stisnejo.

Celoten postopek pridelave se izvaja v zaščiteni atmosferi CO2 (suhi led), brez stika s kisikom, s čimer se ohranja vso sadnost, svežino in primarne arome svežega Merlota.

Markiza je čudovito sveže, suho, igrivo vino, z lepimi sadnimi aromami, ki spominjajo na jagode, brusnice, rdeč ribez in rdeče češnje, ter ima pravo provansalsko barvo.

Kombiniranje s hrano

Markizo lahko uživamo vsak dan, ponudimo pa jo lahko tudi kot aperitiv in za posebne priložnosti. Zelo lepo poudari okuse belega mesa, morske rižote, rib, zelenjavnih jedi.

Merlot Opoka 2016 je čudovito vino zagotovo enega najbolj priznanih slovenskih vinarjev – Marjana Simčiča.

Vino je narejeno ob poglobljenem poznavanju terroirja Goriških Brd ter vrhunskih leg, ki se izrazijo v prefinjeni eleganci vina. Steklenica vina Merlot OPOKA 2016 bo zadovoljila še tako zahtevnega pivca.

Značilnosti in opis vina

Sorta merlot v Brda prihaja iz Bordeauxa. Zanj je značilna temna žametno-rubinasta barva. Na vonju prepoznavna zrelost sliv in temnega jagodičevja se postopoma stopnjuje v toplino marmelad, vonjave usnja in tobaka. Prvi vtis je sladek. Na okusu je izredno mehak, bogat. Ima močno strukturo, z zaznavno prijetno svežino. Poleg dolgega harmoničnega razvoja ima vino tudi dolg zaton.

Kombiniranje s hrano

Gre za odličen merlot, ki lahko podpira krožnike moderne visoke kuhinje in hkrati nadgradi tudi tradicionalne jedi. Ponudimo ga lahko k pestremu asortimanu mesnih jedi, kot so divjačina (jelenov kotlet, divje govedo) in rdeče meso v vseh oblikah (pečeno ali na žaru, suho meso). To veliko vino se izvrstno poda tudi k zrelim, rahlo pikantnim ovčjim sirom.

Potencial staranja

Vino že danes izkazuje svoje široko bogastvo arom in izrazito elegantno strukturo telesa. Z zorenjem v steklenici pa bo v času zorenja samo še pridobivalo mehkobo in prefinjeno eleganco. Zato ga lahko primerno hranjenega pustimo starati tudi do 15 let in več.

Pravi kozarci za vrhunsko uživanje v vinih – vinski kozarci Riedel

Vino zaživi šele v pravih kozarcih, ki s svojo izdelavo in obliko omogočajo aromam in okusom, da se do popolnosti razvijejo.

Kozarec Cabernet je primeren za polna, kompleksna rdeča vina z visoko vsebnostjo taninov. Vinska hiša Riedel že več kot 265 let skrbi za razvoj inovativnih kozarcev za različne sorte vin.

V svoji inovativnosti so šli korak dlje in razvili serijo Performance. Gre za prvo serijo vinskih kozarcev, ki jih je izdelal Riedel, v katerih je lepo viden poseben inovativen optični učinek, ki pa ima hkrati tudi senzoričen vpliv, saj je površina kozarca večja in s tem zaznava natančnejša in bolj dodelana.

Kot vse Riedlove linije tudi Performance ponuja kozarce za Pinot Noir, Cabernet/Merlot, Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay in Champagne.

V spletni trgovini eVino in eVino BARu na Šmartinski cesti 53 v Ljubljani lahko poleg kozarcev svetovno priznane blagovne znamke Riedel kupite tudi darilno embalažo, bone, knjige ter druge vinske dodatke in darila.

Decanterji – darilo za prave vinske navdušence

Poleg pomembnosti izbire pravih vinskih kozarcev se v Riedlu zavedajo tudi pomembnosti dekantiranja vin v karafah oziroma dekanterjih. Pravijo, da se vina dekantirajo iz dveh razlogov:

starejša vina dekantiramo zato, da se vino loči od usedline,

mlajša vina dekantiramo zato, da jih prezračimo, razkrijemo njihovo kompleksnost in pomagamo odpreti arome in okuse.

Dekanterji Riedel imajo poleg praktične vrednosti izraženo tudi visoko elegantno in umetnostno noto, saj nas s svojimi oblikami podajo na pravo estetsko popotovanje. Uživanje v dobri družbi in ob vrhunskem kozarčku vina bo tako postala nepozabna avantura.

V spletni vinoteki in eVino BARu ponujajo pijače priznanih domačih in tujih blagovnih znamk in izbrane kulinarične dobrote, pri izboru in nakupu pa vam tudi strokovno svetujejo. V kleti eVina je trenutno na voljo več kot 900 etiket 150 različnih vinarjev. Največ je slovenskih vin, veliko pa jih je tudi iz Italije, Francije, Avstrije, Madžarske, Španije, Portugalske, ZDA, Argentine, Nove Zelandije in Južne Afrike.

