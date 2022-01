Lahkotno vino z veliko karakterja

Malvazija je pogosto na mizi ljubiteljev žlahtne grozdne kapljice. V naših koncih, predvsem v Istri, Vipavski dolini in na Krasu, to belo, aromatično sadno vino pridelajo iz vinske sorte istrska malvazija, ki jo najbolje poznamo. Vino je lahko belo ali rdeče, obstaja pa več kot 30 vrst grozdja, ki mu rečejo malvazija. Poreklo te priljubljene vinske sorte naj bi bila Grčija, Kreta ali jug Peloponeza v mestecu Monemvasia, ki je bilo v srednjem veku zelo pomembna izvozna luka, tovorili so tudi vino. Benečani so ga tako cenili in ljubili, takrat je bilo zelo sladko in močno, da so se vse trgovine z vinom v Beneški republiki imenovale malvasie.

Poreklo priljubljene vinske sorte Malvazija je Monemvazija, staro mesto na majhnem otoku pred obalo Peloponeza. | Foto: Adobe Stock

Pridelava malvazije je razširjena po vsem zahodnem Mediteranu, na Portugalskem, v Španiji je zelo pogosta v znameniti regiji Rioja, na francoskem otoku Korzika, v Grčiji in njenih otokih ter ob obalah Jadranskega morja. Rdeča malvazija s svojimi okusi po temnem jagodičevju, čokoladi in z zelo milimi tanini je še posebej prisotna na jugu Italije, v Apuliji, in zelo čislana na skrajnem severu v pokrajini Piemont – rečejo ji malvasia nera. Obstaja veliko podvrsti bele malvazije, ki ima različna imena. Sorta ima poleg sadno-floralne aromatike višjo svežino in možnost "nabiranja" sladkorja v grozdni jagodi med zorenjem, zato je primerna za pridelavo različnih tipov vina – od penečega, mirnega suhega in maceriranega do izvrstnega sladkega vina, pridelanega iz posušenega grozdja. Znamenito sladko, zorjeno in močno alkoholno vino madeira se že stoletja prideluje na istoimenskem otoku pod imenom malmsey, kot so malvazijo imenovali Angleži, ki so kolonizirali to območje. V sosednji Hrvaški poleg istrske malvazije, ki so jo beneški trgovci v 14. stoletju prinesli tudi na območje Slovenije, poznajo še eno – malvasija dubrovačka. To lahko najdemo tudi v Italiji in Španiji, in sicer pod imeni malvasia delle Lipari, malvasia di Sardegna, malvasia de Sitges. V starih dokumentih Dubrovniške republike se omenja že v 14. stoletju. Na otokih in v južni Dalmaciji boste srečali še maraštino ali rukatac, ki nista nič drugega kot malvasia bianca lunga ali malvasia del chianti. Pomembno je poudariti, da je z analizami DNK dokazano, da istrska malvazija ni v sorodu niti z enim grozdjem iz velike družine malvazij in predstavlja avtohtono sorto.

Vino Malvazija se odlično poda k proteinski Budini skledi. | Foto: Lovro Rozina

Odlično kombinacijo predstavljajo tudi vino Malvazija in zelenjavni zvitki s humusom. | Foto: Lovro Rozina

Piše Mira Šemić, sommelierka, poznavalka vin in vinska akademikinja