To je nov zmogljivi policijski helikopter #foto #video

Na brniško letališče je danes popoldne iz Italije s 16-dnevno zamudo priletel nov helikopter Augusta Westland AW169 proizvajalca Leonardo Helicopters. Gre za relativno nov, izredno zmogljiv in dobro opremljen helikopter, ki je uporaben tako podnevi kot ponoči. Njegova največja prednost pred ostalimi šestimi v policijski floti je napredna tehnologija in z njo povezana neprimerno boljša varnost.

"Po 12 letih je na naši platformi zopet pristal nov helikopter, ki pa trenutno še ni naš. Poteka še postopek končnega prevzema, ki bo potekal predvidoma še cel dan jutri, ko pa se lastništvo prenese na Policijo, bo potrebnih še en kup upravnih postopkov, tako da računamo, da bo helikopter kar čim prej operativen," je takoj po pristanku helikopterja na ploščadi dejal Dejan Kink, vodja Letalske policijske enote, v kateri imajo trenutno šest helikopterjev, z novim vred sedem, trenutno so operativni trije, novi še ne.

Tako smo danes na letališču dočakali novi policijski #helikopter. 14 milijonov vredna ptica lahko leti do 306 km/h, leti lahko višje in dlje ter se zaradi napredka tehnologije v 12 letih težko primerja s starimi modeli v floti. #policija #leonardohelicopters @SiolNEWS pic.twitter.com/FS2VKRakLH — Metka Prezelj (@SuhaVoda) October 16, 2019

Gre za helikopter, ki se izredno hitro uveljavlja na trgu. Prvič je letel leta 2012, od 2015 pa ima tudi tipski certifikat EASA. "Gre za zelo zmogljiv, moderen helikopter, ki ima najmodernejše sisteme. Prvi je bil izdelan leta 2012, naš helikopter ima serijsko številko 102. Tekom dneva dobimo še vso opremo, ki jo potrebujemo za izvajanje naših policijskih nalog, opremljen je z vitlom in nosili, da se lahko izvaja tudi gorsko reševanje," je pojasnil Kink, ki je tudi vodil vse postopke v povezavi z nabavo novega helikopterja.

Uradni in svečani prevzem bo sledil, ko bodo dokončani vsi potrebni postopki. Foto: Metka Prezelj

Za pregled starega helikopterja 12 dni, za novega pol ure

"Helikopter je toliko zmogljiv, da se lahko tudi v primeru odpovedi enega motorja reši iz urbanega naselja in ne ogroža nikogar. Predvsem se poveča letalska varnost, performančno smo tudi razpis tako zastavili, da smo zmožni prepeljati svoje desantne skupine na skrajno vzhodno točko Slovenije, v Lendavo, ali pa na najvišjo točko, na Triglav, in se še uspešno vrniti nazaj," je dejal Kink.

Velika prednost novih tehnologij je tudi ta, da za standardni stourni pregled starih helikopterjev v floti porabijo 12 delovnih dni, nova tehnologija pa jim bo omogočala, da bodo takšen pregled na novem helikopterju opravili v pol ure.

Na vprašanje, ali se lahko zdaj v enoti s takim helikopterjem piloti počutijo tudi bolj varno, je Dejan Kink odgovoril, da na kratek rok še ne, a bodo to na dolgi rok, če bodo uspeli doseči cilj, da bi floto pomladili in poenotili, zagotovo dosegli. Foto: Metka Prezelj

Varno delo je v letalski enoti dolgoročnejši projekt

"Cel display v helikopterju je sestavljen iz monitorjev, zelo malo je gumbov, stikal, pri starih je tega več. Ima veliko boljšo avtomatiko in pa sama performančna vrednost je večja, saj lahko peljemo več ljudi v bolj oddaljene kraje in tudi avtonomija leta je večja kot pri ostalih," je ključne razlike med starimi in novim helikopterjem v nadaljevanju pojasnil Kink.

Na vprašanje, ali se lahko zdaj v enoti s takim helikopterjem piloti počutijo tudi bolj varno, je Kink odgovoril, da na kratek rok še ne, a bodo to na dolgi rok, če bodo uspeli doseči cilj, da bi floto pomladili in poenotili, zagotovo dosegli.

S helikopterji v enoti leti 18 pilotov in dve pilotki. Foto: Metka Prezelj

Ker so v enoti ugotovili, da so najbolj šibki prav na področju večnamenskih transportnih helikopterjev, načrtujejo zamenjavo dveh starejših in sicer Augusta Bell 212 in Augusta Bell 412. Nakup novega helikopterja je načrtovan za leto 2021, razpisna dokumentacija je v pripravi.

EC135 čaka na obnovo motorjev, ki so trenutno na pregledu v Nemčiji in bodo tam do konca oktobra. Foto: Metka Prezelj