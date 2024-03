Temperature samo še navzgor: pri nas 20, ponekod neverjetnih 30 stopinj Celzija

Temperature bodo po deževju iz dneva v dan višje. Jutri in v četrtek lahko pričakujemo več sonca, pa tudi stabilnejše vreme. Zanimive so tudi vremenske karte čez približno teden dni, ko se nakazuje vdor toplih južnih zračnih mas. V Franciji in Španiji bi tako lahko temperature dosegle 30 stopinj Celzija, pri nas pa bi imeli temperature okoli 20 stopinj Celzija. Bomo pa zdaj že kar blizu tem temperaturam, še posebej na vzhodu države, napovedujejo na Neurje.si.