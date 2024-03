Zvečer nova pošiljka snega, konec tedna 20 stopinj Celzija

Do jutrišnjega popoldneva lahko ponekod pričakujejo novo količino zapadlega snega. Kar nekaj dodatnih centimetrov svežega snega bo zapadlo na Kopah in Rogli. Meja sneženja se bo zvečer spustila do okoli 1.000–1.200 metrov nadmorske višine, napovedujejo na Neurje.si. Po nižinah pa se bomo v tem tednu lahko razveselili sonca in občutno višjih temperatur, ki bodo marsikje presegle 15 stopinj Celzija. V drugi polovici tedna lahko na vzhodu Slovenije pade tudi kakšna dvajsetica, napoveduje Meteoinfo.