Ponekod so se zbudili v zasneženo jutro

Ponekod na Koroškem in Gorenjskem so se zbudili v zasneženo jutro. Sneg je pobelil kraje nad 500 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo meja sneženja dvignila.

Na agenciji za okolje napovedujejo, da bo danes čez dan pretežno oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 400 metrov, čez dan pa se bo dvignila na okoli 800 metrov. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija.

Jutri bo večinoma oblačno. Rahle padavine se bodo dopoldne z zahoda prehodno razširile nad večji del države. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metrov, čez dan pa se bo dvigovala. Popoldne bo dež oslabel in ponekod ponehal. Ob morju bo pihal jugo. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 10, najvišje dnevne od 5 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.