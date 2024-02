Opozorilo: sunki vetra tudi do sto kilometrov na uro

Zvečer bo večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu bo deževalo. Padavine se bodo ponoči okrepile in razširile nad večji del države, le na severovzhodu bo še večinoma suho. Pihal bo zmeren do močan jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Opozorilo: V četrtek bodo na severovzhodu sunki vetra presegali 70 kilometrov na uro, v višjih legah pa do okoli sto kilometrov na uro. V petek bo najbolj vetrovno na Primorskem in Notranjskem, tudi tam bodo sunki vetra presegali 70 kilometrov na uro.

Jutranje temperature bodo od sedem do 11, v alpskih dolinah okoli dve stopinji Celzija. Čez dan bo oblačno. Padavine bodo postopno zajele vso državo. Meja sneženja bo večinoma na nadmorski višini okoli 1.500 metrov, po nekaterih alpskih dolinah bo dež lahko ob močnih padavinah prešel v sneg. Na Primorskem in Notranjskem bo pihal zmeren do močan južni veter, drugod pa bo veter že nekoliko oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od osem do 14, v alpskih dolinah okoli tri stopinje Celzija.

V noči na soboto bodo sprva še obilnejše padavine, lahko tudi zagrmi. Do jutra bo dež večinoma oslabel in ponehal. V soboto in nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodnik, še vedno bo razmeroma toplo.