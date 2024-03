Gregorčič: Za ta čas pretoplo vreme se bo še nadaljevalo, ampak ...

"Zima, ki se izteka, je bila zelo topla. Uvrstila se bo prav na vrh oziroma vsaj med tri najtoplejše zime v zgodovini meritev. Ni nujno, da se bo toplo obdobje nadaljevalo še naslednje tri mesece, ni pa to niti izključeno," je pojasnil meteorolog.

Trenutne napovedi po njegovih besedah kažejo, da bo vsaj v začetku meteorološke pomladi vreme še naprej precej oblačno in za ta čas pretoplo. "Se pa nakazuje možnost ohladitve nekje od sredine prihodnjega tedna, tako da so napovedi še zelo spremenljive in s tem nezanesljive," je dodal.

Verjetnost, da bo pomlad tako kot meteorološka zima nadpovprečno topla, je precej večja, kot da bo hladna. "V zadnjih 12 mesecih smo zabeležili že veliko rekordno toplih mesecev. Zelo topla sta bila september in oktober, letošnji februar bo verjetno najtoplejši februar v zgodovini meritev. Tako so tudi verjetnosti za razvoj vremena v pomladi bolj v smer nadpovprečno toplega vremena," je še povedal Gregorčič.

Sneg in pozeba še nista izključena

Kakšne pošiljke snega kljub temu ni mogoče povsem izključiti. "Tudi če so daljša topla obdobja, jih lahko prekinejo vsaj krajši prodori hladnega zraka, tako kot se je to zgodilo letos januarja, ko je bil en konec tedna zelo zimski s precej svežega snega," je pojasnil meteorolog.

Lahko nastane tudi pozeba. "Glede na to, da je zdaj bilo daljše toplo obdobje in da ga ne bo prav hitro konec, se bo verjetno narava prebudila dokaj zgodaj, potem pa je lahko povečana nevarnost za kakšno pomladansko pozebo konec marca ali v prvi polovici aprila, če bo od severa prodrl hladnejši zrak. Tega zdaj ni mogoče vnaprej napovedati," je dodal Gregorčič.

V ljubljanskem botaničnem vrtu se bo danes začel že 9. festival zvončkov. Do nedelje bo prodajna razstava zvončkov, pripravljajo pa tudi vodene oglede vrta ter različne delavnice in predavanja.