Izmerili temperaturne rekorde: v teh krajih je bilo zjutraj najtopleje

Z Agencije RS za okolje (Arso) so sporočili, da so ta konec tedna v mesecu februarju izmerili najvišje jutranje temperature do sedaj. "Če se vam je ta konec tedna zjutraj zdelo, da je zelo toplo, vas občutek ni prevaral," so zapisali.

Najvišje jutranje temperature so sicer izmerili na Ptuju, v Rogaški Slatini in Slovenskih Konjicah. Na Ptuju so izmerili 11,5 stopinj, v Rogaški Slatini 10,9 stopinj in v Slovenskih Konjicah 10,8 stopinj Celzija. Nad 10 stopinj Celzija so zjutraj izmerili še v Kubedu in na postaji Vrbaski plato v Mariboru.

Toplo februarsko jutro



🌡️ Če se vam je ta konec tedna zjutraj zdelo, da je zelo toplo, vas občutek ni prevaral.



🌡️ Izmerili smo namreč nekaj najvišjih minimalnih vrednosti v mesecu februarju do sedaj.



Zbrali smo jih v tabeli. 👇#temperature #februar pic.twitter.com/mnNJFsEYKn — ARSO vreme (@meteoSI) February 11, 2024

Na izmerjene temperature se je na svojem profilu na družbenem omrežju X odzval tudi vremenoslovec z Arsa Blaž Šter, ki je dodal, da bo tudi naslednji teden "za nekatere kraje temperatura pod lediščem že velik dosežek".

Rahel dež bo povsod ponehal

V ponedeljek bo sicer pretežno oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Goriškem in ob morju do 14 stopinj Celzija.

V torek, sredo in četrtek bo precej jasno z nekaj jutranje megle po nižinah.