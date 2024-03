Italija v primežu obilnih padavin in močnega vetra

Več delov Italije je že ves konec tedna v primežu obilnih padavin in močnega vetra, ki marsikje povzročajo težave. Razmere so najslabše v Liguriji na severozahodu, od koder poročajo o zemeljskih plazovih in poplavah. V višjih predelih Piemonta in Lombardije medtem močno sneži.

V pristaniškem mestu Genova ob obali Ligurije so deset prebivalcev doma za starejše preventivno preselili v bolnišnico. Več cest in podvozov v mestu je zaprtih zaradi plazov in poplav. V kraju Molini di Triora je zaradi plazu ostalo od sveta odrezanih okoli sto ljudi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V sosednjem Piemontu je zaradi močnega sneženja marsikje prišlo do izpada elektrike in telefonskih povezav. Okrog 30 cest so zaradi nevarnosti tako snežnih kot zemeljskih plazov in poplav zaprli. O obilnem sneženju poročajo tudi iz delov Lombardije.

V prestolnici Rim se je medtem v med turisti priljubljenem predelu Trastevere porušil približno 25 metrov dolg kamnit zid. Kamni so zasuli štiri avtomobile, poškodovanih pa ni bilo.

Še južneje, v Kampaniji, pa so zaradi močnega vetra motene pomorske povezave z otokoma Procida in Ischia, še piše Ansa.