Vremenoslovec: Kaj takega se pri nas ni zgodilo še nikoli v zgodovini

Vremenoslovec Blaž Šter je na družbenem omrežju X objavil rdeče obarvani zemljevid Slovenije in opozoril, da podatki meritev kažejo, da je bil letošnji februar za 5,5 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem.

"Zima, ki se izteka, je bila zelo topla. Uvrstila se bo prav na vrh oziroma med vsaj tri najtoplejše zime v zgodovini meritev. Ni nujno, da se bo toplo obdobje nadaljevalo še naslednje tri mesece, ni pa to niti niti izključeno," je že ob začetku meteorološke pomladi opozoril vremenoslovec agencije za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Natančnejše preliminarne podatke z merilnih postaj Arsa je danes objavil njegov sodelavec Blaž Šter. "Februar je bil kar za 5,5 stopinje Celzija nad dolgoletnim povprečjem. Največji odklon od kateregakoli meseca v zgodovini meritev. Po domače. Še nikoli ni bilo toliko rdeče barve na tem zemljevidu. Na srečo je bila zima in ne poletje," je zapisal v objavi. Za primerjalno obdobje je vzel meritve od leta 1991 do leta 2020.

Neobičajno visoke temperature za ta čas so pokvarile tudi načrte slovenskih smučišč, da bi v drugem delu zimske sezone nadoknadila slabši obisk v prvem. Smučišče v Kranjski Gori so danes zaradi pretoplega vremena zaprli, s težavami se sooča tudi večina drugih smučišč. Smučišče Cerkno je na primer že zaprto, na Veliki planini pa ga letos sploh niso odprli.

Na vzhodu deloma jasno, drugod oblačno

Dež v zahodnih in južnih krajih se bo danes nekoliko okrepil in razširil proti osrednji Sloveniji ter zvečer povečini ponehal. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Arsa.

V četrtek bo spremenljivo oblačno, popoldne bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4, ob morju 7, najvišje dnevne od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine. V soboto bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo.

Danes bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V noči na četrtek bo obremenitev popustila in v četrtek bo vpliv vremena na počutje večine ljudi ugoden, je še zapisano na straneh Arsa.