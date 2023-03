Tanja Fajon: Potrebovali bomo približno 130 let

Predpogoj za učinkovit multilateralni sistem je moč pravil in ne vladavina moči, je na panelu o vlogi ZN v prihodnosti v okviru foruma Raisina Dialogue v New Delhiju poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Ministrica je danes obiskala tudi center za izobraževanje in opolnomočenje žensk in deklic.

"Slovenija podpira splošno reformo ZN, vključno z reformo Varnostnega sveta. Samo s spoštovanjem mednarodnega prava se bomo izognili miru v koščkih," je na panelu o prihodnosti in novih poteh za učinkovite ZN poudarila Fajon, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Opozorila na velik razkorak med spoloma

Panelno razpravo sta soorganizirala Blejski strateški forum in indijska organizacija Observer Research Fundation (ORF), sicer organizatorka konference Raisina Dialogue, osrednje vsakoletne indijske mednarodne konference o zunanjepolitičnih temah.

Na panelu o rešitvah za čedalje bolj razdeljen svet, na katerem je Fajonova nastopila skupaj z zunanjima ministroma Južne Afrike in Šrilanke, je posebno pozornost namenila mladim, še posebej ženskam in deklicam. Opozorila je na velik razkorak med spoloma ter opozorila: "Po nekaterih ocenah bomo potrebovali približno 130 let, da bom zares opolnomočili polovico svetovnega prebivalstva."

Obisk centra za izobraževanje žensk in deklic

V okviru obiska v New Delhiju je ministrica Fajonova obiskala tudi center za izobraževanje in opolnomočenje žensk in deklic, ki deluje v okviru nevladne organizacije Plan India. Seznanila se je z aktivnostmi, ki so na voljo deklicam in ženskam iz deprivilegiranega okolja, so sporočili z MZEZ.

Fajonova se je v minulih dneh ob robu foruma srečala tudi z zunanjimi ministri Indije, Butana, Bangladeša, Južne Afrike in Šrilanke, sogovornikom pa je med drugim predstavila kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta ZN v letih 2024 in 2025.