Kakšna bo vloga SD na političnem parketu v prihodnosti?

Člani konference SD se bodo danes sestali na ustanovni seji novega sklica. Volili bodo novo vodstvo, za mesto predsednika se bo po napovedih potegoval državni sekretar na gospodarskem ministrstvu in dolgoletni član SD Matevž Frangež. Razprava pa bo po pričakovanjih tekla tudi o delu stranke v koaliciji in njenem položaju na političnem parketu.

Na konferenci SD, najvišjem organu stranke med dvema kongresoma, bodo tako danes opravili razpravo o izpolnjevanju koalicijske pogodbe, delu koalicije in napovedanih vladnih reformah.

Ob tem se najverjetneje ne bodo mogli izogniti niti razpravi o kondiciji stranke in njenemu položaju tako znotraj koalicije kot tudi na slovenskem političnem parketu. Vse od vstopa v koalicijo je bilo namreč kljub uradnim izjavam, da so Socialni demokrati enakovredni koalicijski partnerji, v neformalnih pogovorih slišati tudi, da so premalo slišani.

Po lanskih državnozborskih volitvah pa je vsaj v delu članstva stranke, ki ji je rezultat kljub višjim ambicijam prinesel sedem poslanski mest, zaznati nezadovoljstvo. V zadnjem času je bilo slišati tudi nekatere kritike v smeri, da predsednica stranke ter zunanja ministrica Tanja Fajon več pozornosti namenja delu na ministrstvu kot lastni stranki.

Vodja poslancev SD in podpredsednik stranke Jani Prednik je sicer v tednu pred sejo konference SD za STA ocenil, da je stranka slabo leto po parlamentarnih volitvah stabilna in konsolidirana, strnitev vrst pa da so izkazali tudi na kongresu, na katerem so predsednici Fajon podelili nov mandat na čelu stranke. Poudarja pa, da so predsedniki SD vedno na udaru kritik tako lastnega članstva kot zunanje javnosti.