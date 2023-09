Svetovni dan prve pomoči

Prva pomoč je največje humanitarno dejanje ter eden osnovnih gradbenih elementov pri zagotavljanju osebne varnosti in krepitve lokalne skupnosti in bi kot taka morala postati del osnovne splošne izobrazbe. Epidemija covida-19 in še posebej nedavna neurja so nas opomnila, da je treba vedno najprej poskrbeti za lastno varnost, da bi lahko pomagali pomoči potrebni osebi, so v sporočilu za javnost zapisali na Rdečem križu Slovenije (RKS).

Hkrati pa so ti dogodki izpostavili, da so lahko bolnišnice in reševalne službe preobremenjene, posledično je dostop do zdravnikov in zdravstvenih storitev otežen, tveganje za nastanek poškodb v gospodinjstvih pa se lahko znatno poveča. Prva pomoč, vključno z oživljanjem, je ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja.

Zavedanje, da vsakdo lahko reši življenje

Pomena vseživljenjskega učenja prve pomoči in dostopnosti znanj se je v letošnji poslanici dotaknila tudi predsednica RKS Ana Žerjal: "Znanja in veščine prve pomoči morajo biti dostopna vsakomur, saj so ta pomemben gradbeni element k zagotavljanju osebne varnosti in krepitvi kapacitet lokalne skupnosti. Zavedanje, da vsakdo lahko reši življenje, prepreči poslabšanje zdravstvenega stanja in izboljša možnosti preživetja, je glavno vodilo vseh, ki neutrudno skrbimo za usposabljanja."

Tako se s skupnimi močmi po njenih besedah pomembno prispeva k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe.

Pri RKS bodo v sodelovanju z drugimi deležniki še naprej vztrajali, da bi morala prva pomoč postati sestavni del učnih načrtov že v vrtcih ter nato v osnovnih in srednjih šolah, saj je to "ena od strategij za doseganje varnejšega okolja in odpornosti za celotno prebivalstvo".