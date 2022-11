Kako pogosto pokličemo gasilce?

Čeprav gasilce največkrat povezujemo z gašenjem požarov, pa je njihova vloga veliko širša in razpršena na številne situacije, ko se ljudje znajdejo v stiski. Tako gasilci priskočijo na pomoč tudi pri ravnanju z nevarnimi snovmi, prometnih nesrečah, poplavah, neurjih in drugih situacijah, ko ljudje potrebujejo nujno pomoč. Pogosto so celo prvi na kraju nesreče. Njihovo delo tako ni samo pomembno, je tudi stresno, naporno in pogosto življenjsko ogrožajoče. Zato ni nepomembno, kakšno opremo imajo, saj sta od nje odvisna tako pomoč, ki jo lahko zagotovijo, kot tudi njihova osebna varnost.

Delo gasilcev presega le gašenje požarov

Poklicni in prostovoljni gasilci, ki so pogosto prvi na kraju intervencije, so pomemben del vsake skupnosti. Kako pomembna je njihova vloga, se pogosto zavemo šele ob večjih naravnih nesrečah, na primer med nedavnim obsežnim požarom na Krasu.

Regijski centri po Sloveniji so po podatkih Statističnega urada Slovenije leta 2021 v primerjavi z letom 2020 zabeležili triodstotno rast klicev na 112. Od skupno več kot 469 tisoč klicev so morali operaterji skoraj 25-tisočkrat aktivirati službe in enote za zaščito in reševanje, od tega največkrat gasilce, in sicer več kot 23-tisočkrat. Leta 2021 je bilo 18.271 različnih dogodkov oziroma nesreč, tudi nesreč večjega obsega, pri katerih so aktivirali večje število enot in služb za zaščito in reševanje. Operaterji na klicni številki 112 so se lani na 90 odstotkov vseh klicev odzvali v manj kot 5,5 sekunde, kar v povprečju znese 2,4-sekundni odziv na posamezen klic. Klici so v 90 odstotkih primerov trajali 85 sekund, kar je v povprečju nekaj več kot dobro minuto.

#1 Pomoč ob življenjski ogroženosti

Gašen požarov je najverjetneje prva misel, ko je govora o gasilcih. V praksi pa so prav oni pogosto prvi tudi pri nudenju prve pomoči na kraju prometnih ali drugih nesreč.

#2 Zagotavljanje stabilizacije dogodka

Nekateri dogodki zahtevajo takojšnje in pravilno ukrepanje, da se jih omeji in tako ne povzročijo še več škode. V primeru gozdnih požarov, izpustov nevarnih snovi, poplav, celo terorističnih napadov nastopijo gasilci, katerih naloga je zaščita ljudi in premoženja pred še večjo škodo, ki bi jo lahko povzročila eskalacija razmer. Incident poskusijo kar najbolj umiriti in spraviti pod nadzor. Z namenom zmanjšati grožnjo morajo delovati hitro, a premišljeno in strateško.

#3 Ohranjanje in varovanje lastnine

Ob reševanju življenj in stabilizaciji razmer ob nevarnih dogodkih se gasilci ob svojem delu vedno trudijo poskrbeti tudi za to, da ob svojem delu ne bi povzročili dodatne in nepotrebne škode na zgradbah in osebni lastnini. Tudi zadnjo namreč med intervencijo poskušajo ohraniti kar najmanj poškodovano.

#4 Skrb za izobraževanje

Gasilci imajo pomembno vlogo tudi pri izobraževanju javnosti o požarni varnosti. Poučevanje o preprečevanju požarov in izobraževanje javnosti o tem, kako se odzvati v izrednih razmerah, lahko pomaga rešiti življenja.

Kakovostna gasilska oprema rešuje življenja

Le redka delovna mesta zahtevajo tako specifično osebno zaščitno opremo, kot to velja za gasilce. Prav od te je namreč odvisna ne samo njihova zaščita, pač pa tudi kakovost pomoči, ki jo lahko zagotovijo drugim. Oprema mora gasilce zaščititi pred vročino, toksičnimi plini in drugimi delci, ki lahko poškodujejo respiratorni sistem.

Gasilska oblačila, škornji in rokavice morajo biti izdelani iz najbolj kakovostnih materialov, primernih za uporabo v najnevarnejših razmerah. Gasilska oprema mora ustrezati standardom Gasilske Zveze Slovenije. Ne zagotavlja le stoodstotne zaščite in zanesljivosti, ampak tudi izjemno udobje.

Vsak kos opreme služi svojemu namenu

Gasilska oblačila so sestavljena iz več plasti vlaken, med katerimi nekatera zagotavljajo varnost pred vročino, celo zaščito pred manjšim ognjem, spet druga pa morajo zagotavljati vodoodpornost. Ta hkrati zagotovi, da voda, ki jo morebitni veter prenaša po zraku med gašenjem, ne premoči gasilcev, obenem pa jih takšna plast ščiti tudi pred nastankom opeklin zaradi morebitne pare.

Naloga gasilske obutve in rokavic pa je še nekoliko zahtevnejša od oblačil. Te morajo namreč zagotavljati ne samo zaščito pred ognjem in vodo, pač pa tudi pred morebitnimi poškodbami z ostrimi predmeti.

Najbolj prepoznavni del opreme pa je zagotovo čelada, ki je pomemben del tudi vsakega otroškega seta za igranje gasilcev. Narejena iz trpežnih in ognjevarnih materialov, gasilcem zagotavlja zaščito glave pred ekstremnimi temperaturami in padajočimi deli. Prav tako jih ščiti pred vodo, ki je v zraku ob gašenju.