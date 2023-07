Prva pomoč na plaži

Oddih na plaži je čas, ko se lahko sprostite, uživate v soncu in osvežite v morski vodi. Vendar pa vam lahko nepričakovane nevšečnosti pokvarijo ta idilični scenarij. Da bi se izognili neprijetnostim in izkoristili vsak trenutek na plaži, smo pripravili nekaj uporabnih nasvetov in trikov za brezskrbno uživanje na plaži.

Peščena plaža – kako se znebiti nadležnega peska z nog?

Otroci in tudi marsikateri odrasli naravnost obožujejo peščene plaže. A če so te prijetne na pogled, pa so malce bolj nadležne ob odhodu s plaže. Težko se je namreč otresti peska, ki ob odhodu domov ostane na telesu in nogah ter vas spremlja tudi v avto in celo do stanovanja.

Poskusite naslednji trik: vzemite na plažo navadni otroški puder in ga potresite na noge ter jih nato obrišite z brisačo. Puder bo pobral odvečno vlago, zaradi katere je pesek prilepljen na kožo in ta bo sam od sebe odpadel. Vaše noge in stopala bodo popolnoma čista in še prijetno bodo dišala.

Foto: Shutterstock

Pravočasno nanesite kremo za sončenje

Ne odlašajte z nanosom kreme z zaščitnim faktorjem, vse dokler niste že zleknjeni na plaži. Bolje je, če kremo nanesete, še preden se odpravite na plažo. Tako se bo do prihoda na plažo dobro vpila v kožo in ne boste imeli neprijetnega mastnega občutka. Tudi pesek se bo manj lepil na kožo.

Vodne igrače za najmlajše – ne pozabite na mrežasto vrečo

Tudi starši majhnih otrok potrebujejo oddih na plaži. Čeprav morajo biti vedno pozorni na to, kje se otroci gibljejo in kaj počenejo, še toliko bolj pri mlajših otrocih, ki še ne plavajo, pa je še kako dobrodošlo, da se tudi najmlajši zamotijo in zaigrajo sami ali s prijatelji oziroma sorojenci.

Zato s seboj na plažo vzemite tudi nekaj igrač. Pri izbiri igračk imejte v mislih, da so plovne, tako da se v morju ne bodo izgubile.

Da bo prenos igrač kar najlažji, ne pozabite na mrežasto vrečo, v katero lahko otroci zložijo lopatke, kanglice in preostale igrače, čeprav so še mokre in polne peska. Večina peska bo namreč skozi luknjice mrežaste vreče padla že na poti s plaže.

Foto: Shutterstock

Prva pomoč je vedno dobrodošla

Že res, da na plaži večina počiva na ležalnikih ali se namaka v prijetno hladni vodi, a tudi tam se rade pripetijo manjše nezgode, še posebej pri manjših otrocih. Naj gre za prasko na nogi, ki nastane zaradi udarca v skalo v vodi, ali pa rano na kolenu, ki je nastala ob otroškem tekanju po plaži.

S seboj na plažo vzemite torbico s pripomočki, ki vam bodo prišli prav ob manjših nezgodah: obliži za opraskana kolena, antibakterijska krema za manjše rane, škarjice za zatrgan noht in pinceta za odstranjevanje ježkovih bodic.

Ne pozabite, skakanje v prenizko vodo je izjemno nevarno. Po priporočilih naj bo voda za skakanje globoka vsaj dvakrat toliko, kot je visoka oseba, ki skače. Zaradi varnosti naj bo prvi skok v vodo vedno na noge. Če skačemo v vodo na glavo, se je treba izogibati globokim potopom in skočiti čim bolj površinsko. To naredimo tako, da ob skoku z iztegnjenimi rokami pred seboj plitko vstopimo v vodo in takoj zavijemo proti površju, ker s tem zmanjšamo globino potopa, še priporočajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Foto: Shutterstock

Na plaži boste zagotovo žejni, zelo verjetno pa tudi lačni

V vročini je treba poskrbeti za zadosten vnos tekočine, zato ne pozabite s seboj prinesti dovolj pijače za vse družinske člane. Nujno vzemite tudi prigrizke. Zaradi razigranega plavanja v vodi, skakanja s supa in drugih otroških vodnih aktivnosti, bodo vaši najmlajši porabili veliko energije in bodo pogosto lačni. Osvežilno sadje je vedno dobra ideja.

Namesto hladilne skrinje, ki se jo težko nosi, si omislite majhno hladilno torbo, ki jo lahko daste čez ramo in ne zavzame veliko prostora. Vanjo pospravite steklenico vode, sadje in oreščke za zdrav prigrizek.