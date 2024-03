Svet onkološkega inštituta o novem v. d. strokovnega direktorja

Predstojniki zdravstvenih sektorjev onkološkega inštituta predlagajo, da svet zavoda zaradi zagotavljanja nemotenega strokovnega vodenja in razvoja inštituta ter hkrati slovenske onkologije za vršilko dolžnosti strokovnega direktorja imenuje dosedanjo strokovno direktorico Ireno Oblak, so za STA pojasnili na inštitutu.

Javni razpis za novega strokovnega direktorja ali direktorico je bil objavljen 16. februarja. Razpisna komisija za imenovanje strokovnega direktorja se je sestala 4. in 6. marca. Najprej je ugotovila, da je v predpisanem roku na javni razpis pravočasno prispela ena vloga, ki je bila nato 5. marca umaknjena. Razpisna komisija je tako s sklepom ugotovila, da za funkcijo strokovnega direktorja onkološkega inštituta ni prijavljen noben kandidat.

Zakon o zavodih v 37. členu določa, da se, če se na razpis ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, razpis ponovi. Do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa pa se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto, so še pojasnili na inštitutu.

Na današnji seji sveta onkološkega inštituta je predvidena tudi izvolitev predsednika sveta. Vlada je namreč 5. marca odpoklicala dotedanje in imenovala nove predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda. Za nove člane je imenovala Tomaža Pliberška, Andreja Eržena in Mojco Dobnik.

K odpoklicu prejšnjih članov sveta in imenovanju novih so prejšnji mesec vlado pozvali v poslanski skupini SD. Kot razlog so navedli obtožbe kirurga in predsednika vladnega strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja, da je inštitut ugrabila stranka SD.