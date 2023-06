Evropska komisarka obiskala onkološki inštitut #video

Evropska komisarka za zdravje in varno hrano Stela Kiriakides se je danes v okviru obiska v Sloveniji srečala z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko in z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom. Z Bešičem Loredanom sta nato obiskala Onkološki inštitut Ljubljana.

Kiriakidesova in Šinkova sta med drugim spregovorili o temah s področja varne hrane, veterine in fitofarmacije, pozornost pa sta namenili tudi zmanjševanju količin odpadne hrane.

Kot so sporočili z ministrstva, sta se sogovornici med drugim dotaknili predloga uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev. Z njim se zasleduje cilja, napovedana v strategiji Od vil do vilic, in sicer zmanjšanje uporabe in tveganja kemičnih fitofarmacevtskih sredstev ter zmanjšanje uporabe in tveganja nevarnejših fitofarmacevtskih sredstev do leta 2030.

Že med pripravo predloga uredbe so številne države članice vključno s Slovenijo opozarjale na nekatera nesprejemljiva določila. Najbolj izpostavljena je popolna prepoved rabe vseh fitofarmacevtskih sredstev na tako imenovanih občutljivih območjih, kar bi se v Sloveniji nanašalo na 40 odstotkov kmetijskih zemljišč v uporabi.

"Zavedamo se pomena prehoda na trajnostne sisteme pridelave hrane, ob tem pa opozarjamo, da se mora omogočiti, da kmetijstvo opravlja primarno vlogo, torej pridelavo hrane, in s tem zagotavlja prehransko varnost," je poudarila ministrica Šinkova. Komisarka Kiriakidesova je glede tega dejala, da se zaveda skrbi in posebnosti Slovenije, ter poudarila odprtost Evropske komisije za alternativne in sprejemljive rešitve za vse.

Zdravstveni minister in evropska komisarka tudi o slovenski zdravstveni reformi

Pogovoru s kmetijsko ministrico je sledil še pogovor z ministrom za zdravje. Pogovarjala sta se o reformi na področju farmacije in zdravstveni reformi, ki se je je lotila Slovenija.

"V evropski zdravstveni uniji ne moremo imeti prvo- in drugorazrednih državljanov, prvo- in drugorazredih pacientov. Z našimi predlogi prve reforme po 19 letih želimo poskrbeti, da bodo imeli vsi pacienti v Evropi dostop do zdravil ne glede na to, kje živijo," je poudarila evropska komisarka.

Kot je pojasnil minister, sta se s komisarko dotaknila aktualnih tem v evropskem in slovenskem prostoru. "Čeprav smo majhni, imamo dober center odličnosti. To, kar počnejo na onkološkem inštitutu, je lahko zgled tako nam kot tudi vsem v Evropi," je povedal Bešič Loredan. Ob tem je opozoril, da smo že sredi epidemije raka, in se dotaknil tudi pomena duševnega zdravja.

Bešič Loredan in evropska komisarka sta skupaj obiskala tudi ljubljanski onkološki inštitut. Tam se je evropska komisarka med drugim seznanila z delovanjem inštituta ter z implementacijo evropskega načrta za boj proti raku in aktivnostmi državnega programa obvladovanja raka.

Evropska komisarka za zdravje in varno hrano Stela Kiriakides je obiskala Slovenijo. Foto: STA



Delegaciji evropske komisarke in ministra za zdravje so sprejeli predstavniki onkološkega inštituta na čelu z generalnim direktorjem inštituta Andražem Jakljem, strokovno direktorico inštituta Ireno Oblak in koordinatorico državnega programa obvladovanja raka Sonjo Tomšič.

Evropska komisarka se je v okviru obiska srečala tudi s predstavniki bolnikov in si ogledala nekatere oddelke inštituta.