Svet ljubljanskega UKC bo odločal o začasnem nasledniku Šabedra

Potem ko je državni zbor Aleša Šabedra v sredo imenoval za ministra, je začasno vodenje Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana do prve seje sveta zavoda prevzel Teodor Žepič, ki je poslovni direktor pediatrične klinike in petih manjših klinik.

Žepič je tudi najverjetnejši bodoči vršilec dolžnosti generalnega direktorja, v igri pa naj bi bila še poslovni direktor ginekološke klinike Peter Požun in direktor Zdravstvenega doma Ljubljana Rudi Dolšak.

O svojem nasledniku na čelu UKC Ljubljana bo odločal Šabeder

V ljubljanskem UKC so napovedali, da se bo izbirni postopek za novega generalnega direktorja s polnim mandatom začel na eni od prihodnjih sej sveta zavoda. Po koncu postopka bo svet predvidoma sprejel sklep o imenovanju novega direktorja, ki bo začel veljati, ko bo soglasje k imenovanju podal še minister za zdravje. Šabeder bo tako odločal o svojem nasledniku na čelu kliničnega centra.

Svet Onkološkega inštituta (OI) Ljubljana bo medtem na današnji seji obravnaval program dela in finančni načrt ter program za obvladovanje čakalnih dob za leto 2019. Lani je zavod posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini nekaj več kot 930 tisoč evrov, pokril je tudi vse izgube iz preteklih let, zato bo vodstvo OI na čelu z generalno direktorico Zlato Štiblar Kisić predlagalo izstop iz sanacijskega programa.

S programi dela in finančnimi načrti za leto 2019 se bodo danes ukvarjali tudi sveti UKC Maribor ter splošnih bolnišnic Izola, Ptuj in Slovenj Gradec. Mariborski UKC je lani z izgubo v višini 2,8 milijona evrov dosegel boljši rezultat kot leto pred tem in lahko po besedah direktorja Vojka Flisa v letošnjem letu že računa na dvig iz rdečih številk.