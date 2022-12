Svet delavcev RTVS napoveduje kazenske ovadbe

Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo zaradi visokih odpravnin, ki so predvidene v novem aneksu h kolektivni pogodbi RTVS, vložil kazenske ovadbe. Ocenjujejo, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po kazenskem zakoniku, ker gre za nenamensko uporabo javnih sredstev, so zapisali v sporočilu.

Zaradi nenamenske uporabe javnih sredstev bo zavodu po njihovem mnenju nastala večja premoženjska škoda. O takšnem ravnanju bodo nemudoma obvestili vse pristojne institucije, tudi računsko sodišče in Komisijo za preprečevanje korupcije, so zapisali v sporočilu po izredni seji, ki so jo imeli v sredo.

Zaradi informacij, da vsaj en podpisnik kolektivnih dogovorov na RTVS ni več reprezentativen, kar bi lahko pomenilo ničnost sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam, so vodstvo pozvali, da nemudoma preveri reprezentativnost vseh sindikatov RTVS.

Po poročanju časnika Večer je v najnovejšem aneksu kolektivne pogodbe zapisano, da "ne glede na določbe zakonov, veljavnih kolektivnih pogodb in drugih veljavnih dogovorov vsakemu delavcu, ki mu pogodba o zaposlitvi preneha brez njegovega posebej podanega izrecnega soglasja, pripada odpravnina v višini toliko bruto plač, kot bi jih po pogodbi še prejel, vendar največ v višini 20-kratnika osnove". Delavcu, ki pa se vnovič zaposli na delovnem mestu, na katerem je bil zaposlen že prej, pa po aneksu pripada sedemkratnik osnove.

Aneks so podpisali generalni direktor zavoda Andrej Grah Whatmough, predsednik Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTVS Peter Kosmač in predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik.

"Pravi kadri bodo dobili velikanske odpravnine"

Kritični so tudi v kolektivu RTV SMO, ki javnost obvešča o zaostrenih razmerah na RTVS. Zapisali so, da gre večinoma za ljudi, "ki jim bo funkcija avtomatsko prenehala, ker je vezana na generalnega direktorja". Poudarjajo, da se bo to zgodilo tudi brez razrešitve generalnega direktorja, saj jim bo funkcija prenehala že z uveljavitvijo novele zakona o RTVS. Kot so dodali, so s tem Grah Whatmough, Zalaznik in Kosmač pravočasno poskrbeli, da bodo "pravi kadri" dobili "velikanske odpravnine".

V vodstvu RTVS so za Večer odgovorili, da so se z aneksom le odzvali na pomisleke sindikatov, da bi bila v prihodnosti zaradi slabega finančnega položaja mogoča odpuščanja in premestitve na nižje ovrednotena delovna mesta.

50 tisoč evrov za pripravo strategije razvoja

Svet delavcev pa se je v sredo ustavil tudi pri ključnih dokumentih o programskem in finančnem delovanju RTVS v prihodnjem letu, torej pri predlogih programsko-produkcijskega načrta (PPN) in finančnega načrta. Dokumenta nista usklajena in ustrezno pripravljena, menijo. Posebej nedomišljen se jim zdi programski načrt Televizije Slovenija, ki beleži drastičen padec gledanosti, zlasti informativnih oddaj. V tem delu je PPN za leto 2023 po njihovi oceni povsem neambiciozen, brez načrta za nove, prodorne programske vsebine in oddaje, ki bi spet pritegnile izgubljene gledalce in pomagale poiskati nove.

Če vodstvo nima boljših idej, mu svet delavcev predlaga, da padanje gledanosti ustavi z vrnitvijo dobro gledanih in prepoznavnih oddaj, kot so bile Studio City, Globus, Točka preloma in Politično ...

Ob predlogu finančnega načrta za leto 2023 pa so navedli, da ta že brez finančnih posledic omenjenega aneksa o odpravninah predvideva približno pet milijonov evrov primanjkljaja, kar ogroža stabilnost poslovanja RTVS. Skrb vzbujajoče se jim zdi načrtovano zmanjšanje števila zaposlenih brez kadrovskega načrta, pri čemer neusklajene produkcijske, tehnične in izvedbene zmogljivosti že zdaj onemogočajo kakovostno programsko delo.

Ob javnih objavah, da je generalni direktor zavoda pri zunanjem izvajalcu, ki za to nima kompetenc, naročil in plačal skoraj 50 tisoč evrov za pripravo strategije razvoja RTVS, pa svet delavcev od vodstva zahteva podrobna pojasnila.