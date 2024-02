Švarc Pipanova naj bi se v sredo sestala s sodniki in tožilci

Tožilci bodo danes odločali o nadaljnjih stavkovnih dejavnostih zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah. O plačah so govorili tudi na ponedeljkovem sestanku pri premierju Robertu Golobu. Udeležila se ga je tudi pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, ki naj bi se v sredo sestala s sodniki in tožilci, je slišati neuradno.

Po enodnevni opozorilni stavki tožilcev prejšnjo sredo bo stavkovni odbor Društva državnih tožilcev Slovenije danes odločal o nadaljnjih stavkovnih dejavnostih. Tožilci so namreč ogorčeni, ker vlada vse do danes ni poskrbela za uresničitev ustavne odločbe glede sodniških plač, na katere je vezana tudi višina plač tožilcev.

Tožilci na vladni strani nimajo sogovornika, sta prejšnji teden opozorila predsednik društva Boštjan Valenčič in vodja stavkovnega odbora Barbara Prevolšek Rajić. Vlada in ministrstvo za pravosodje se nista odzvala niti na napoved stavke tožilcev, kar je v nasprotju z zakonom o stavki, ki zapoveduje, da bi se strani morali pred dnevom stavke sestati in poskušati rešiti spor, sta opozorila.

Pri takojšnji izvršitvi odločbe ustavnega sodišča vztrajajo tudi sodniki, ki so prejšnji teden odločili, da bodo nadaljevali protestne zbore na sodiščih. Prvi zbor bo v sredo, nadaljevali pa jih bodo mesečno do uresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA napovedala predsednica društva Vesna Bergant Rakočević.

Dela ne bodo več omejevali

Ob tem je v društvu prevladala odločitev, da sodniki protestov ne bodo več nadaljevali z omejevanjem svojega dela, saj bi bilo to na škodo ljudi. Sodniki so 24. januarja sicer končali dvotedenski opozorilni protest in s tem izrazili nezadovoljstvo, ker vlada in državni zbor do 3. januarja nista odpravila neustavnosti glede sodniških plač, na katero je opozorilo ustavno sodišče junija.