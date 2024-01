Tožilci ob 11. uri protestno prekinjajo delo

Tožilci bodo danes za tri ure prekinili delo in s tem izrazili nasprotovanje vladi, ker ni uresničila ustavne odločbe o sodniških plačah. Današnje stavke se bo udeležila večina tožilcev, ki so v torek na vlado naslovili tudi predlog za dodatek k plači v višini 1.244 evrov bruto. Danes se sicer izteka tudi stavka večine zaposlenih na upravnih enotah.

Po pojasnilih vodje stavkovnega odbora tožilcev novomeške tožilke Barbare Prelovšek Rajić se je pod sklep o stavki podpisalo 180 od skupno 208 tožilcev. Stavka se bo začela ob 11. uri, ko se bodo tožilci zbrali v prostorih državnih tožilstev in za tri ure prekinili delo. Povezali se bodo tudi prek videokonference, na kateri bodo med drugim razpravljali o stavkovnih zahtevah in o možnostih, ki jih imajo za dosego stavkovnih ciljev.

V preostalem delovnem času bodo po navedbah stavkovnega odbora zagotavljali nemoteno delovanje tožilstva, med drugim v zadevah, ki so prednostne, nujne in hitre zadeve, ter v zadevah, vezanih na delo drugih organov. Med te na primer spadajo udeležba pri nujnih preiskovalnih dejanjih in na sojenjih v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta prostost. Ob tem pa tožilci ne izključujejo, da bi se lahko stavka po potrebi nadaljevala tudi po današnji protestni prekinitvi dela. V tem primeru bodo sprejeli nov sklep o stavki, so napovedali.

Vlada predlog odstopila ministrstvoma

Tožilci so v torek sicer vlado ponovno pozvali k vzpostavitvi dialoga in uresničitvi stavkovnih zahtev. Posredovali so ji tudi predlog za sporazumno rešitev spora, po katerem bi se plače tožilcev zvišale za 1.244 evrov bruto, kolikor znaša razlika med najnižjo plačo okrajnega državnega tožilca in poslanca. Vlada je njihov poziv odstopila v reševanje ministrstvoma za notranje zadeve in pravosodje.

Tožilci so se za stavko odločili, ker vlada in državni zbor nista uresničila ustavne odločbe o sodniških plačah, na katerih temelji tudi višina plač tožilcev. Pri tem jih podpira tudi Državnotožilski svet, ki je na ustavno sodišče vložil intervencijo amicus curiae v zvezi s predlogom sodnega sveta za določitev načina izvršitve odločbe ustavnega sodišča glede sodniških plač.

Sodniki nadaljujejo protestne zbore

Protestne zbore na sodiščih bodo nadaljevali tudi sodniki, ne bodo pa več omejevali svojega dela, je v torek zvečer odločil glavni odbor Slovenskega sodniškega društva (SSD). Prvi zbor bo 7. februarja, organizirali pa jih bodo mesečno do uresničitve ustavne odločbe glede sodniških plač, je za STA povedala predsednica društva Vesna Bergant Rakočević.

Tridnevno stavko končujejo na upravnih enotah

Zaposleni na večini upravnih enot po državi danes končujejo tridnevno stavko. V tem času zagotavljajo najnujnejše storitve, ponekod so zaprti krajevni uradi. Tudi oni zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo, ob tem pa opozarjajo še na preobremenjenost na nekaterih oddelkih, še piše STA.