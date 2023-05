Švarc Pipanova: Kazenska represija je, ko gre za mladostnike, skrajno sredstvo

"Da lahko mladostniki dostopajo do orožja, in to celo v svojem domu, je povsem nesprejemljivo. Zato so predvsem odgovorni starši, pa tudi vsi mi kot sistem. Naša naloga je, da zagotovimo zadostne ukrepe, da dostop do orožja ne bo tako enostaven," je v današnji izjavi poudarila ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Ob tem je izrazila globoko pretresenost nad dogajanjem v Srbiji in izrekla sožalje staršem, svojcem in prijateljem ubitih.

Bolj zadržana je do zniževanja kazenske odgovornosti s 14 na 12 let, ki ga je kot enega od ukrepov za preprečevanje tovrstnih tragedij predlagal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Mladostniki so na drugačni razvojni stopnji kot odrasli, tudi strokovne analize ne govorijo v prid stopnjevanju kazenske represije, je poudarila.

"Strokovne analize in izkušnje strokovnjakov psihološke, kriminološke in drugih relevantnih strok kažejo, da bi bilo naivno pričakovati, da bo imela kazenska represija preventivni učinek na tako mlade osebe," je poudarila Švarc Pipanova.

O ukrepih za preprečevanje nasilja med mladimi tudi pogovori na vladi

Za preprečevanje medvrstniškega nasilja oziroma nasilja med mladimi je treba po mnenju ministrice vse napore usmerjati v vzgojni sistem oziroma v najzgodnejše faze življenja, ki vplivajo na razvoj otroka. Naloga vseh nas je, da takšna dejanja preprečujemo, smo otrokom zgled in jih naučimo primernih vrednot. Otrokom je treba tudi prisluhniti in jim omogočiti, da se bodo v družbi počutili varne in spoštovane ter da bodo tudi sami spoštovali druge, je poudarila.

O ukrepih za preprečevanje nasilja med mladimi bodo v prihodnjih dneh govorili tudi na vladi, ob čemer pa ministrica svari pred prehitrim sprejemanjem ukrepov. Zlasti ukrepov, ki so na prvi pogled morda všečni, ne bi pa prinesli pričakovanega učinka ali pa bi mladostnikom, storilcem in morebitnim žrtvam celo škodovali, je poudarila.